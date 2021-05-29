「生於921、畢業於新冠疫情」政大生：共有感受是焦慮

全台疫情延燒，教育部宣布各級學校取消畢業典禮，政治大學今將畢業典禮搬上雲端。(圖:政治大學提供)

全台疫情 延燒，教育部宣布各級學校取消畢業典禮，政治大學今將畢業典禮搬上雲端，畢業生致詞代表新聞系黃婕說，他們「生於921、畢業於新冠疫情」，一場消失的畢業典禮，也成就了一群最特別的畢業生，即便畢業生共有的感受是焦慮，但也勉勵大家不要放棄自己最喜歡的事情。

政大畢業典禮日上午舉行，因應嚴峻疫情，典禮改以線上方式。政大表示，今天典禮現場僅有校長郭明政到場致詞、教務長賴宗裕代表獻上推薦書，以及主持人新聞系畢業生呂心喻，恪守室內不超過五人的防疫規定。台灣 聯合大學系統校長陳力俊、109學年度傑出校友知名導演 侯季然，以及泰國中華會館理事長李那隆，則以現場連線或錄製影片方式為畢業生獻上祝福。

郭明政致詞表示，面對新冠肺炎疫情，政大沒有驚惶失措，而是冷靜以對。他期勉畢業生把握畢業後的黃金十年，探索生命、持續學習，在世界各地發光發熱，「全社會都是課本，所有的人都是你的老師」；台灣聯大校長陳力俊也以預錄影片，給畢業生四項簡潔扼要的勉勵，包括：多元思考、推己及人、己達達人及為世界永續發展努力。

109學年度傑出校友知名導演侯季然、泰國中華會館理事長李那隆，分別透過網路連線及預錄影片發表致詞。侯季然強調，「真實的生活體驗比什麼都重要，當你真實打開心去感受的時候，世界一定會回應你。」鼓勵同學用真實的體驗成就精彩的人生，也用自己的力量，幫助更多的人；李那隆則勉勵同學持續追尋目標「勝利是屬於堅苦卓絕的人、成功的條件是努力加機會。」

黃婕指出，畢業生共有的感受是焦慮，但她仍樂觀看待，「焦慮的感覺會讓你更專注於當下，不斷催促自己思考。」她也勉勵大家不要放棄自己最喜歡的事情，「我們應該在最年輕的時候，做那些最值得冒險的事情，因為我們不害怕失敗。」