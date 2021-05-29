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台單日21死創新高 新增486例確診

台單日21死創新高 新增486例確診

記者謝承恩／台北29日電
陳時中。（取材自指揮中心直播）
陳時中。（取材自指揮中心直播）

台新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例飄破6000人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心今日公布新增327例COVID-19確定病例，分別為320例本土個案及7例境外移入個案；另有校正回歸本土個案166例，總計493例，確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，今日新增之320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月7日至5月28日。另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為臺北市168例，臺中市33例，桃園市19例，基隆市14例，台東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。相關疫情調查持續進行中，確診個案中99例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

疫情 校正回歸 陳時中

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