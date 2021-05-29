我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

檢驗塞車 天天校正回歸 管中閔：台大願贊助PCR設備

記者趙宥寧／台北29日電
台灣大學。(本報資料照片)
台灣大學。(本報資料照片)

台灣疫情持續延燒，核酸檢驗（PCR）量能相當緊繃，快篩陽性者等待檢驗結果約需2至3日。台灣大學校長管中閔昨晚在臉書發文表示，台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫工作，呼籲政府應排除法規與檢驗場域限制等障礙；大學問網站執行長魏佳卉也彙整全國應有醫檢等相關校系共計60所大學、169相關科系，建議指揮中心徵召大專校院相關的檢測設備能量，共同防疫。

管中閔表示，如今防疫就是作戰，為支援並擴大目前檢驗能量，台大樂於將校內 PCR 設備和 P2 實驗室投入防疫相關工作，但請政府協助排除法規與檢驗場域限制等障礙。

台大稍早也表示，台大教學單位現有117間的P2等級實驗室，目前正在清點可支援檢驗工作的實驗室及PCR設備數量。台大樂於將校內符合需求的P2 實驗室以及PCR設備支援防疫工作，也請政府協助在防疫時期排除現行法規限制，如《醫檢師法》與檢驗場域要求等問題。

台大表示，台大願善盡大學社會責任，與中央主管機關共同合作，研商後續具體合作及配套措施。另外，台大獸醫系有與CDC聯繫表達願意提供相關人員設備協助檢驗的意願，後續如何執行，則需由中央主管機關決定。

台灣大學校長管中閔昨晚在臉書發文，表達台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防...
台灣大學校長管中閔昨晚在臉書發文，表達台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫工作，呼籲政府應排除法規與檢驗場域限制等障礙。圖為 real time PCR，能檢驗核酸(RNA)中的病毒量。(取材自管中閔臉書)

大學問網站執行長魏佳卉表示，根據大學問資料庫，彙整理出全台應有PCR設備及師資人力的大專院校系所。總共有60所大學、169相關科系，建議指揮中心啟動徵召相關檢測設備能量，公告各校各支援之PCR檢測設備數量及動員人力，各縣市衛生局就近聯繫合作。

魏佳卉表示，此舉將對疫情會有很大幫助，也相信大專校院應會樂意加入抗疫行動。且一般大學有14所，科大有6所，若每個系只要有一台設備，一天至少可增加8至10萬PCR篩檢量，建議可由醫檢師公會號召有執照未執業之會員，加入志願檢驗團隊，並提供名單，並由CDC編列經費，由各縣市衛生局委請各大學執行相關PCR檢驗工作。

台灣大學校長管中閔昨晚在臉書發文，表達台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防...
台灣大學校長管中閔昨晚在臉書發文，表達台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫工作，呼籲政府應排除法規與檢驗場域限制等障礙。圖為 real time PCR，能檢驗核酸(RNA)中的病毒量。(取材自管中閔臉書)

防疫 檢測 台灣

上一則

政府太慢了 佛光會先捐台灣50萬劑嬌生疫苗

下一則

台單日21死創新高 新增486例確診

延伸閱讀

橙色→黃色 哈里斯縣防疫級別調降

橙色→黃色 哈里斯縣防疫級別調降
陳建仁將接指揮中心職務？台總統府駁斥：憑空捏造的謠言

陳建仁將接指揮中心職務？台總統府駁斥：憑空捏造的謠言
台企業快篩指引輪廓出爐 竹科將成首處快篩指引站

台企業快篩指引輪廓出爐 竹科將成首處快篩指引站
在家防疫也要動…國健署推4妙招 維持體態每天量體重

在家防疫也要動…國健署推4妙招 維持體態每天量體重

熱門新聞

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS