檢驗塞車 天天校正回歸 管中閔：台大願贊助PCR設備

台灣大學。(本報資料照片)

台灣 疫情持續延燒，核酸檢驗（PCR）量能相當緊繃，快篩陽性者等待檢驗結果約需2至3日。台灣大學校長管中閔昨晚在臉書發文表示，台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫 工作，呼籲政府應排除法規與檢驗場域限制等障礙；大學問網站執行長魏佳卉也彙整全國應有醫檢等相關校系共計60所大學、169相關科系，建議指揮中心徵召大專校院相關的檢測 設備能量，共同防疫。

管中閔表示，如今防疫就是作戰，為支援並擴大目前檢驗能量，台大樂於將校內 PCR 設備和 P2 實驗室投入防疫相關工作，但請政府協助排除法規與檢驗場域限制等障礙。

台大稍早也表示，台大教學單位現有117間的P2等級實驗室，目前正在清點可支援檢驗工作的實驗室及PCR設備數量。台大樂於將校內符合需求的P2 實驗室以及PCR設備支援防疫工作，也請政府協助在防疫時期排除現行法規限制，如《醫檢師法》與檢驗場域要求等問題。

台大表示，台大願善盡大學社會責任，與中央主管機關共同合作，研商後續具體合作及配套措施。另外，台大獸醫系有與CDC聯繫表達願意提供相關人員設備協助檢驗的意願，後續如何執行，則需由中央主管機關決定。

台灣大學校長管中閔昨晚在臉書發文，表達台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫工作，呼籲政府應排除法規與檢驗場域限制等障礙。圖為 real time PCR，能檢驗核酸(RNA)中的病毒量。(取材自管中閔臉書)

大學問網站執行長魏佳卉表示，根據大學問資料庫，彙整理出全台應有PCR設備及師資人力的大專院校系所。總共有60所大學、169相關科系，建議指揮中心啟動徵召相關檢測設備能量，公告各校各支援之PCR檢測設備數量及動員人力，各縣市衛生局就近聯繫合作。

魏佳卉表示，此舉將對疫情會有很大幫助，也相信大專校院應會樂意加入抗疫行動。且一般大學有14所，科大有6所，若每個系只要有一台設備，一天至少可增加8至10萬PCR篩檢量，建議可由醫檢師公會號召有執照未執業之會員，加入志願檢驗團隊，並提供名單，並由CDC編列經費，由各縣市衛生局委請各大學執行相關PCR檢驗工作。