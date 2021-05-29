我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

新聞眼／自製疫苗提早上陣？人命當賭注？

記者陳雨鑫
台灣疫情緊繃之際，更凸顯疫苗的不足。（記者黃仲裕／攝影）
台灣疫情緊繃之際，更凸顯疫苗的不足。（記者黃仲裕／攝影）

台灣疫情緊繃之際，第三批AZ疫苗開始配送接種，首批莫德納疫苗也到貨，總統、行政院長相繼傳達好消息，指揮官陳時中更加碼喊出，今年10月完成6成民眾接種第一劑疫苗。口號響亮、目標遠大，但我們每年打600劑流感疫苗都得從10月打到隔年1月，更別說6成民眾接種需疫苗1400萬劑，而更重要的是，疫苗在哪？

8月前能到貨的疫苗有哪些？如果1400萬劑中包括台灣自產疫苗，兩家自產疫苗至今仍在進行二期臨床試驗，能否供貨，誰也說不準，為何此時政府能打包票？國際疫苗抵台時程永遠神秘，要讓6成人口打到第一劑疫苗，面臨國際疫苗到貨時間不明、台灣自產疫苗能否如期獲得緊急授權二大不確定因素。

疫情嚴峻，政府希望國人別心慌，但提出接種疫苗時程的同時，理當也應告訴國人，打不到疫苗的對應措施，而不是光會喊話。

台灣自產疫苗就算如期供貨，也會面臨到接種後不被國際認可的窘境，後續各國國境敞開，歐盟已要求未來要有疫苗護照，接種台灣自產疫苗的民眾，還得再排隊接種國際牌疫苗。

台灣去年未經歷過社區感染慘況，即使國外演繹多次，台灣至今仍是兵荒馬亂，當今政府卻只採取認知作戰手法，先爭取認同，不管話術像是下賭注，也就是先講再說。問題是這關係到國人性命，負責任的政府不該如此。

流感疫苗 台灣 疫情

上一則

冷眼集／蔡政府的「政治蓋鍋」 才是防疫最大破口

下一則

抗疫司機挺身送隔離者見病逝親人

延伸閱讀

仁德醫生呼籲：高危人群更需疫苗保護

仁德醫生呼籲：高危人群更需疫苗保護
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

陳建仁將接指揮中心職務？台總統府駁斥：憑空捏造的謠言

陳建仁將接指揮中心職務？台總統府駁斥：憑空捏造的謠言
傳日本將贈AZ疫苗給台 陳時中：要來要早、晚就沒意思

傳日本將贈AZ疫苗給台 陳時中：要來要早、晚就沒意思

熱門新聞

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS