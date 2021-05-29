新聞眼／自製疫苗提早上陣？人命當賭注？

台灣疫情緊繃之際，更凸顯疫苗的不足。（記者黃仲裕／攝影）

台灣疫情 緊繃之際，第三批AZ疫苗開始配送接種，首批莫德納疫苗也到貨，總統、行政院長相繼傳達好消息，指揮官陳時中更加碼喊出，今年10月完成6成民眾接種第一劑疫苗。口號響亮、目標遠大，但我們每年打600劑流感疫苗 都得從10月打到隔年1月，更別說6成民眾接種需疫苗1400萬劑，而更重要的是，疫苗在哪？

8月前能到貨的疫苗有哪些？如果1400萬劑中包括台灣自產疫苗，兩家自產疫苗至今仍在進行二期臨床試驗，能否供貨，誰也說不準，為何此時政府能打包票？國際疫苗抵台時程永遠神秘，要讓6成人口打到第一劑疫苗，面臨國際疫苗到貨時間不明、台灣自產疫苗能否如期獲得緊急授權二大不確定因素。

疫情嚴峻，政府希望國人別心慌，但提出接種疫苗時程的同時，理當也應告訴國人，打不到疫苗的對應措施，而不是光會喊話。

台灣自產疫苗就算如期供貨，也會面臨到接種後不被國際認可的窘境，後續各國國境敞開，歐盟已要求未來要有疫苗護照，接種台灣自產疫苗的民眾，還得再排隊接種國際牌疫苗。

台灣去年未經歷過社區感染慘況，即使國外演繹多次，台灣至今仍是兵荒馬亂，當今政府卻只採取認知作戰手法，先爭取認同，不管話術像是下賭注，也就是先講再說。問題是這關係到國人性命，負責任的政府不該如此。