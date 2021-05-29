陳時中新支票：10月接種率6成 楊志良吐槽：真的太晚了

台灣疫苗數量仍有限，各地除安排第一線防疫的醫護人員先接種，更多民眾仍在排隊等候。（記者黃仲裕／攝影）

指揮中心指揮官陳時中 昨天表示，今年10月以前要讓台灣 6成人口都接種第一劑疫苗，約要1400多萬劑，估計9月可獲得有足夠的量，推估10月接種完畢。但前衛生署長楊志良認為，若要達成「時中目標」，疫苗不但要多，接種速度更要火力全開，才有可能達標；且等到10月才能接種到6成，「真的太晚了」。

指揮中心統計，截至昨天，已有33萬3000多人完成接種，其中4382人已接種第二劑，覆蓋率約1.39%，若加上已到貨的第三批AZ疫苗以及莫德納疫苗，覆蓋率僅3.69%。

若要達成陳時中目標，從6月起至10底，每天必須要替16萬人接種，才有辦法在10月底打完1400多萬劑。目前單日接種最高劑量約可達近2萬劑，與一天接種16萬劑仍有一大段距離。

楊志良表示，一天接種16萬劑或許不是問題，去年公費流感疫苗 一天就能接種30到40萬劑，只是疫苗若都「塞車」，都集中某個月分抵台，衛生單位就必須要火力全開。

楊志良說，等到10月才能接種到6成，「真的太晚了」，這波社區感染從5月爆發至今不到一個月，已經有多少人死亡？等到10月還要有多少人過世。日本願意提供AZ疫苗給台灣，呼籲指揮中心快快收下，盡可能在近期啟動擴大接種，盡早達到保護力。

台大兒童醫院院長黃立民表示，打完第一劑並不是完成疫苗接種，比起將這1400多萬劑提供給800萬人完成二劑接種，1000多萬人接種完第一劑，對於全體的保護力更大。