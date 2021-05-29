莫德納疫苗抵台 柯文哲酸：要3000萬劑來15萬…還大內宣

台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。（記者鄭超文／攝影）

首批莫德納15萬劑疫苗昨天抵台，衛福部食藥署昨晚連夜攜回實驗室進行檢驗，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，最快下周末就能開打。台北市長柯文哲指出，台灣 需要3200萬劑，只來15萬劑政府卻做「大內宣」，政治意義大於實質意義，第一線醫護打都打不夠。台中市長盧秀燕則說，至少6月要有1000萬劑配發、施打，不要拖到8月、10月，看得到打不到沒有用。

蔡英文總統在社群媒體表示，政府持續努力推進，但為了讓一切上軌道，必須低調謹慎進行。民進黨發言人顏若芳表示，只來15萬劑，是因為一次來太多很難消化完，去年一整年，流感疫苗 才打600萬劑，需要按部就班依既定規畫推進，疫苗也會陸續到貨。

針對顏若芳的說法，柯文哲表示，這只是增加全台灣人的憤怒，「這發言人 ，民進黨自己要處理一下」，很明顯在不適當時間講不適當的話。

柯文哲日前怒嗆ATT處長酈英傑「萊豬也吃了、軍火也買了」，柯昨說，有抗議顯然美國有反應，但以台灣人口要打到七成產生群體免疫，每人打兩劑，大概需要3200萬劑，就算打一劑，也要1600萬劑，只來15萬劑又是在做大內宣。

另外，第三批AZ疫苗日前配發到各縣市的比例惹議，疫情重災區新北市拿到的比高雄市少。指揮中心昨公布本月疫苗配發總數，新北市比高雄市多1.3萬劑，指揮官陳時中 強調，雙北是疫苗重點施打區，尤其第一線警消一定打得到。新北市長侯友宜表示，要防堵雙北疫情不要蔓延出去，疫苗分配應有整個作戰熱區的部署觀念。

盧秀燕昨向中央喊話，中央先前配發1.75萬劑AZ疫苗給台中，很多市民關心為什麼高雄有二萬一千劑？公不公平？「未來中央配發疫苗，要根據疫情嚴重性。」她說，雙北目前疫情嚴重，疫苗多配發可以理解，但不要忽略台中市。

此外，日本媒體報導，日本政府正研議向台灣提供部分AZ疫苗。陳時中昨天下午表示「若要進來要早啦，晚就沒意思」，昨晚指揮中心緊急發布新聞稿，改口「日方給予幫忙，表達萬分感謝」。

陳時中昨在立院接受質詢時表示，不清楚相關細節，國民黨立委萬美玲追問，現在傳出諸多先進國家都不打AZ疫苗，要拿出來做外交，我國屆時會照單全收？陳時中回應，空窗期進來歡迎，因為這段時間我國疫苗取得「有一點小縫隙」，之後「我們也不要了」。