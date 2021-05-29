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台單日21死創新高 新增486例確診

政府太慢了 佛光會先捐台灣50萬劑嬌生疫苗

台灣新聞組／台北29日電
佛光山所屬的佛光會表示要捐出50萬劑嬌生疫苗。（路透）
佛光山所屬的佛光會表示要捐出50萬劑嬌生疫苗。（路透）

政府購進疫苗的速度太慢，卻遲遲不開放地方政府、企業界自行採購進口。佛光山所屬的國際佛光會前天正式發文衛福部疾管署，申請專案核准進口美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑，並將捐贈中央流行疫情指揮中心，國際佛光會籲請疾管署採取緊急使用授權機制，以最高效率同意這項人道關懷行動。

本報系聯合報報導，國際佛光會已委由台灣大型醫院在台灣及美國設立窗口，協助與美國嬌生疫苗原廠對接疫苗暨物流送抵台灣作業，建構台灣防護網。知情人士指出，國際佛光會若能獲得疾管署授權，並由民間管道完成疫苗進口，將為地方政府及企業建立疫苗進口的典範。據了解，除了佛光會，民間另有宗教團體也準備跟進。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨天首度鬆口，並公布新冠疫苗專案輸入流程。指揮中心發言人莊人祥傍晚證實，已收到南投縣政府與佛光山捐出50萬劑嬌生疫苗的公文，輸入流程需依照指揮中心規定，須符合流程。

另據媒體報導，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，嬌生疫苗保護效果近7成，逼近施打2劑AZ疫苗的效果，好處是嬌生只需打1劑，但兩者都使用腺病毒作為載體，有可能出現極少見的血栓副作用。中國醫藥大學附設醫院感染控制中心副院長黃高彬則說，嬌生疫苗對重症保護力約85%，但這類疫苗雖可避免重症，遏制病毒傳播效果較有限，接種者還是要做好個人防護措施。

另外，鴻海創辦人郭台銘捐贈500劑BNT疫苗一事，永齡基金會昨晚表示，會依目前政府方向提出申請，並已成立專案小組、找合規藥商申請。知情人士指出，郭台銘對採購上海復星代理的德製BNT原廠疫苗沒有放棄，且深具信心。

疫苗 台灣 嬌生

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