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無視台北3級警戒 私校堅持辦畢業典禮 校方：仇富嗎

記者鍾維軒／台北29日電
網友貼出奎山中學舉辦畢業典禮的照片。(翻攝自PTT實業坊)
網友貼出奎山中學舉辦畢業典禮的照片。(翻攝自PTT實業坊)

全台進入防疫警戒三級，室外不得超過10人群聚，但有多位民眾目擊，北市北投區的奎山高級實驗中學附屬國中部竟不顧防疫規範，大肆舉辦畢業典禮。北市教育局回應，昨天深夜與校方溝通未果，今早派員勸導仍執意要辦，後續將會依法給予最嚴厲處分；至於是否所有出席學生、家長與教職員都會開罰？教育局表示會再討論。

北市教育局副局長陳素慧回應，昨天深夜就跟學校溝通，希望改成線上畢業典禮，避免群造成防疫破口，但是今天早上派員到學校勸導，並告訴學校規定，對方仍執意辦理。

陳素慧表示，奎山中學不應在這時舉辦實體畢業典禮，教育局強力反對，也表示譴責。教育局後續會依照「傳染病防制法」和「私立學校法」的相關規定，給予最嚴厲的處分。

有民眾在Facebook「爆料公社」貼出奎山中學舉辦畢業典禮的照片，指天母區的某貴族學校竟然還在舉行畢業典禮，網友一看大驚後報警。「警察到現場了，但是學校依舊我行我素不願意取消，在那邊說什麼仇富的」該名網友表示，違反規定就該被譴責，還稱「貴族私校無視防疫規定，繼續辦畢業典禮因為有錢有勢，所以他們最大？」。

還有其他住在附近的民眾說，今天早上就有聽到校內傳出麥克風說畫的聲音和歡呼聲，才知道舉辦畢業典禮。PTT也有網友發文並貼上照片，他說雖然沒有拍到其他依序進場的人，但絕對超過10人群聚，也有看見政府機關的人勸阻，但校方卻大聲嘶吼「離開啦！」，連警察都到場了。

教育局 防疫 警察

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