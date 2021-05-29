愛在疫起時 不忍1歲童看嬤插管 護理師變保母

台北慈濟醫院的護理師擔心1歲童嚇壞，當起保母餵1歲童牛奶。(圖：台北慈濟醫院提供)

台灣 新冠肺炎疫情 升溫，有名一歲童與外婆一起確診病住在同一個病房裡，但幾天後一歲童達到解隔標準可以回家，外婆卻出現「快樂缺氧」徵兆必須插管，台北慈濟醫院的護理師擔心一歲童嚇壞，當起保母餵一歲童牛奶 ，畫面曝光後令人感動。

台北慈濟醫院在臉書粉絲團分享一張護理師餵牛奶照片，並且指出本土疫情爆發，在緊張、忙碌的氛圍裡，看見世上最溫暖的風景。而院內的護理師拍下這張有愛又動人的畫面。院方官方臉書公布照片，吸引上千名網友留言紛紛替醫護人員打氣：「你們是天使、英雄，感謝妳們」、「謝謝一線醫護持續守護著大家」。

PO文一出立刻掀起熱議，網友紛紛表示，「感恩醫護人員。希望小朋友的外婆早日康復」、「醫護人員愛心滿滿」、「醫病一家親。感謝院內所有工作人員。祝福大家健康平安」、「感恩，偉大的白衣天使」、「真的忍不住的大哭，辛苦您們了，感謝感謝～外婆加油，孩子加油」、「感恩有你們守護著台灣～辛苦了」。

台北慈濟醫院指出，一歲童雖能解除隔離，但外婆卻要插管，一歲童的媽媽還在來醫院接孩子的路上，護理師擔心插管畫面嚇壞一歲童，趕緊帶出病房並在護理站當起保母餵牛奶。