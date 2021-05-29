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台單日21死創新高 新增486例確診

抗疫司機挺身送隔離者見病逝親人

記者侯俐安／台北29日電
新北市調度長照專車成為防疫車隊，載快篩陽性者返家或到檢疫所，也載家屬探視亡者，28日首度將解除隔離者回家。(記者林澔一╱攝影)
新北市調度長照專車成為防疫車隊，載快篩陽性者返家或到檢疫所，也載家屬探視亡者，28日首度將解除隔離者回家。(記者林澔一╱攝影)

「今天有一趟特別任務」計程車司機「阿元」接到車隊老闆電話，告知有確診男性送到中南部隔離治療時不幸離世，這趟任務是要載往生者隔離中的妻小，從新北到檢疫所見爸爸最後一面。隨著疫情愈來愈嚴峻，確診者在隔離中天人永隔的情境不斷上演，不過有群司機卻選擇挺身而出，冒著感染風險，送確診者的親人見逝者最後一面。

而這群司機不只幫忙載送隔離者家屬，台灣計程車學院協會理事長侯勝宗也在上周末發起「新北抗疫微光專案」，在疫情中協助新北市緊急調度人力、運送物資，還找到一處整備基地，讓司機有換裝、清消的地方。

本土疫情爆發後，長照者就醫需求減少，快篩陽性個案不斷攀升，儘管快篩陽並不代表一定會確診，但若搭乘公共運輸工具仍有擴散風險。新北市調度救護車、防疫計程車載送，但量能不足，新北長照車隊「小驢駒」自告奮勇，投入接駁任務。

「我們在跟時間賽跑」新北市衛生局專委陳玉澤說，上周六集合長照車隊，在消防局協助下改裝成防疫車後，幫忙將快篩陽性個案送往集中檢疫所，當天從早上8點一直載送到晚上10點，周日也沒休息。

在小驢駒車隊加入後，另兩家長照車隊也加入這項任務。侯勝宗說，這群愛心司機，不只送快篩陽性者回家、到檢疫所，更有人載送隔離中的染疫者家屬到南部火葬場探視已故親人。他們不只體力勞累、心中更是充滿壓力與不安，卻仍願意投入這場戰役中，令人動容。

長照 疫情 防疫

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