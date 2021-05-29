新冠重症孕婦肺部白化 插管剖腹順利產女

台北慈濟醫院為一名肺部過半白化的重症孕婦提前剖腹，順利產下1565公克的女嬰。(圖：台北慈濟醫院提供)

疫情 升溫之際，醫院產房傳出溫暖的好消息，一名婦女懷孕32周卻感染新冠肺炎 重症，肺部已半白化，插管與藥物治療又怕傷及腹中胎兒，形成兩難，就在孕婦意志力、氧氣罩快撐不下去之時，台北慈濟醫院與家人商量決定提前剖腹，首次啟動正壓手術室，日前順利產下重1565公克的女嬰，母女平安。

院方表示，嬰兒要兩次篩檢才能確定有無垂直感染，媽媽則在寶寶出生後心肺減輕負擔，期盼病情可好轉。

台北慈濟醫院表示，確診的孕婦住院後出現呼吸不佳，有插管必要，但懷孕造成臟器壓迫、許多藥物也無法使用，醫療團隊會診婦產部、兒科部、麻醉部討論醫療計畫，並與家屬、病人三方視訊會議，決定剖腹生產，前天上午，以全身麻醉方式在正壓手術室剖腹生產。

婦產部產科主任張銀光說，媽媽很勇敢，肺部感染嚴重全靠意志力支撐，直到血氧降到醫學上不能接受的地步，才決定提前剖腹生產降低媽媽的負擔。

今年3月因疫情嚴重，台北慈濟醫院剛建置完成「正壓手術室」，就是擔心染疫者仍有手術必要時可以使用；這名重症孕婦成為首位使用者；副院長鄭敬楓指出，手術室是根據新北市府要求設置，病房具有微負壓氣流不會往外洩，能協助新冠肺炎患者開刀。

張銀光說，開刀時人員身穿太空隔離衣、三層手套、頭套、腳套，戴起N95口罩 外加外科手術口罩，全身密不通風，因為這名產婦是「重症插管」確診者；手術房限制婦產科3名、兒科2名，以及麻醉等共10名至11名，嚴格管控、感控。

前日歷經半小時手術，染疫媽媽順利產下女嬰，鄭敬楓說，孕婦產後送至負壓隔離病房治療，女嬰則在小兒負壓加護病房，手術結果大致上還不錯。

兒科部新生兒科主任趙露露表示，女嬰是早產兒，肺部相對不成熟，鼻部需正壓呼吸器協助呼吸，生命跡象穩定；另根據統計寶寶垂直感染機率是1%到3%，但生產後已立即洗澡，避免羊水、血水或分泌物感染，昨採檢結果未出爐。

趙露露也說，若媽媽狀況穩定可餵母乳，雖發現母乳有病毒核酸，但目前沒有餵母乳而感染的案例；再加上母乳媽媽會產生抗體，可以減少寶寶感染症狀。該名媽媽還在危急狀況，未來擠出母乳後就可餵食。