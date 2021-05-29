我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

新冠重症孕婦肺部白化 插管剖腹順利產女

記者王敏旭／新北29日電
台北慈濟醫院為一名肺部過半白化的重症孕婦提前剖腹，順利產下1565公克的女嬰。(圖：台北慈濟醫院提供)
台北慈濟醫院為一名肺部過半白化的重症孕婦提前剖腹，順利產下1565公克的女嬰。(圖：台北慈濟醫院提供)

疫情升溫之際，醫院產房傳出溫暖的好消息，一名婦女懷孕32周卻感染新冠肺炎重症，肺部已半白化，插管與藥物治療又怕傷及腹中胎兒，形成兩難，就在孕婦意志力、氧氣罩快撐不下去之時，台北慈濟醫院與家人商量決定提前剖腹，首次啟動正壓手術室，日前順利產下重1565公克的女嬰，母女平安。

院方表示，嬰兒要兩次篩檢才能確定有無垂直感染，媽媽則在寶寶出生後心肺減輕負擔，期盼病情可好轉。

台北慈濟醫院表示，確診的孕婦住院後出現呼吸不佳，有插管必要，但懷孕造成臟器壓迫、許多藥物也無法使用，醫療團隊會診婦產部、兒科部、麻醉部討論醫療計畫，並與家屬、病人三方視訊會議，決定剖腹生產，前天上午，以全身麻醉方式在正壓手術室剖腹生產。

婦產部產科主任張銀光說，媽媽很勇敢，肺部感染嚴重全靠意志力支撐，直到血氧降到醫學上不能接受的地步，才決定提前剖腹生產降低媽媽的負擔。

今年3月因疫情嚴重，台北慈濟醫院剛建置完成「正壓手術室」，就是擔心染疫者仍有手術必要時可以使用；這名重症孕婦成為首位使用者；副院長鄭敬楓指出，手術室是根據新北市府要求設置，病房具有微負壓氣流不會往外洩，能協助新冠肺炎患者開刀。

張銀光說，開刀時人員身穿太空隔離衣、三層手套、頭套、腳套，戴起N95口罩外加外科手術口罩，全身密不通風，因為這名產婦是「重症插管」確診者；手術房限制婦產科3名、兒科2名，以及麻醉等共10名至11名，嚴格管控、感控。

前日歷經半小時手術，染疫媽媽順利產下女嬰，鄭敬楓說，孕婦產後送至負壓隔離病房治療，女嬰則在小兒負壓加護病房，手術結果大致上還不錯。

兒科部新生兒科主任趙露露表示，女嬰是早產兒，肺部相對不成熟，鼻部需正壓呼吸器協助呼吸，生命跡象穩定；另根據統計寶寶垂直感染機率是1%到3%，但生產後已立即洗澡，避免羊水、血水或分泌物感染，昨採檢結果未出爐。

趙露露也說，若媽媽狀況穩定可餵母乳，雖發現母乳有病毒核酸，但目前沒有餵母乳而感染的案例；再加上母乳媽媽會產生抗體，可以減少寶寶感染症狀。該名媽媽還在危急狀況，未來擠出母乳後就可餵食。

疫情 口罩 新冠肺炎

上一則

冷眼集／蔡政府的「政治蓋鍋」 才是防疫最大破口

下一則

抗疫司機挺身送隔離者見病逝親人

延伸閱讀

台大醫院院長求救：醫療量能已到臨界點 陳時中：辛苦了

台大醫院院長求救：醫療量能已到臨界點 陳時中：辛苦了
台確診孕婦32周難呼吸「插管剖腹」保母女2命

台確診孕婦32周難呼吸「插管剖腹」保母女2命
台灣新冠重症攀近500人 逾60歲患者每5人有1重症

台灣新冠重症攀近500人 逾60歲患者每5人有1重症
神奇配料？美國餐廳賣「催生堡」：31孕婦吃了即產子

神奇配料？美國餐廳賣「催生堡」：31孕婦吃了即產子

熱門新聞

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS