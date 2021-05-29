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台單日21死創新高 新增486例確診

綠「逆時中」 陳建仁接指揮官？府院駁：未討論撤換陳時中

台灣新聞組／台北29日電
疫情風暴擴大，指揮官陳時中要被撤換的傳聞不斷，綠營也盛傳前副總統陳建仁將接下疫情指揮中心「總顧問」。(本報系資料照片)
疫情風暴擴大，指揮官陳時中要被撤換的傳聞不斷，綠營也盛傳前副總統陳建仁將接下疫情指揮中心「總顧問」。(本報系資料照片)

疫情風暴擴大，指揮官陳時中要被撤換的傳聞不斷。不僅藍營多次點名副總統賴清德接棒，綠營也盛傳前副總統陳建仁將接下疫情指揮中心「總顧問」，協助陳時中防疫作戰，民進黨前立委郭正亮昨加碼爆料，陳建仁可能接手指揮中心、甚至組閣；府院昨天一致力保陳時中，駁斥未曾有過撤換陳時中的討論。陳建仁幕僚也說，並未聽聞此事。

新冠疫情延燒成政治議題，「雙陳」動態受關注。陳建仁、陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳等人前天赴總統官邸，與蔡英文總統討論加強疫苗採購及研發等事宜，盼能讓嚴峻的疫情，尋得解決的方法。深受蔡總統倚重的陳建仁多次談論疫情，引發政壇關注。

郭正亮說，目前傳出陳建仁可能會接手指揮中心，就看疫情是不是迅速結束，若延燒到8、9月，接著到立法院下個會期，陳建仁大概就會組閣，顯示會是一個因應疫情的內閣。

台灣民意基金會董事長游盈隆昨說，隨著疫情日趨嚴重，陳時中面色愈趨凝重，口誤愈來愈多，是時候讓蔡總統、行政院長蘇貞昌接手了。

陳時中日前在記者會哽咽為員警抱屈，國民黨立委鄭麗文表示，憂心陳時中的身心狀態，陳的抗壓性瀕臨極限，賴清德應出來擔任指揮官。

中廣董事長趙少康昨說，疫情瞬間失控的原因是陳時中的自大、剛愎、吹牛，為了快速讓疫情降溫，應立即撤換陳時中，改由蔡總統上陣擔任防疫總指揮。

總統府發言人張惇涵在臉書張貼一張陳建仁和蔡總統開會照片，並表示陳建仁雖然卸下副總統的工作，但並沒有離開團隊，一直都是執政團隊重要的防疫顧問。

針對郭正亮的爆料，張惇涵昨天駁斥完全是無中生有、憑空捏造的謠言，總統府、行政院也未曾有郭正亮所稱的撤換指揮官的討論；既然自始沒有討論，更沒有後續的相關議題。

行政院發言人羅秉成表示，蘇揆帶領的行政團隊就是陳時中、指揮中心最大的後盾；外界所謂換掉指揮官的傳言，均屬坊間謠言，絕非事實。

陳建仁：高端二期試驗無不適

視新聞昨晚播出陳建仁專訪，陳表示，他與妻子先前接受高端疫苗二期人體試驗，在施打完畢後並沒有感受到不適，未來國產疫苗要生產至2000萬劑，應不是問題。在國產疫苗生產後，防疫的主軸絕對會著重在疫苗；現在台灣針對疫苗政策採雙管齊下，除了外購疫苗，也重視國產量能，若未來疫情流感化，台灣擁有自製疫苗的能力，才會有更多的應對空間。

陳建仁昨天也在臉書發文，提醒指揮中心面對校正回歸爭議，應考慮每天提供民眾「當日確診數加預估追加數」，愈是坦然面對、透明化，愈能取信於民，平息爭議。

陳時中 疫情 疫苗

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