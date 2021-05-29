指揮中心稱醫療量能足 柯文哲回批：別坐辦公室看數字

台北市長柯文哲動怒批中央「阿搭馬孔固力」，北市怎麼可能空床有幾百床。圖／北市府提供

本土確診個案突破6000例，衛服部次長石崇良、指揮官陳時中 都表示，病床充足，但須提高分配效率，對此台北市長柯文哲 發怒，重批不要坐在辦公室看數字，「阿搭馬孔固力」；對於柯P怒吼，網友說，「寧願聽阿北怨言，也不聽五漢廢言」，話中「阿北」是指柯文哲，「五漢」指的是中央流行疫情 指揮中心固定出席記者會的五人。

疫情發燒，雙北病房量能吃緊，石崇良昨天指出，已要求醫院加開專責病房，並放寬一人一室條件，進行多人收治，目前全國設有專責病房醫院共180家，總計病床數9015床，截至昨天上午7時，有空床7000多床，但集中中南部。

石崇良說，從疫情最嚴峻的雙北來看，專責病房空床數為北市682床、新北市1183床。另外桃園市445床、基隆市163床。石崇良表示，醫療量能充足，但患者大多集中在幾家醫院，希望透過緊急醫療管理系統，將患者分流收治。

對於石崇良的說法，台北市長柯文哲回批，不要坐在辦公室看數字，「阿搭馬孔固力」，北市怎可能有空床幾百床，去急診室門口站一下就知道現況。

柯文哲表示，如果連台大醫院院長都出來講話，第一線醫護都出來講話，中央政府還拿一張報表，稍微有常識的都知道不可能有幾百張空床，不知道這數字從哪來的。

北市衛生局長黃世傑也說，昨天中午，北市空床只剩20床，消防局在轉送時，最痛苦的是到處問有沒有病床。黃世傑說，包括新北市的北患需南送，不是報表呈現的有682床，且最缺的是重症病床，希望中央能到地方看看。

新北市副市長劉和然表示，連台北都不足，新北一定不夠，這部分中央要跳出來做。

新北傳出一名36歲男子經醫院篩檢於26日確診，27日凌晨死亡，被質疑有死亡年輕化，及地方醫療量能不足的問題。

劉和然表示，該個案不是因為醫療量能不足、拖延送醫問題。根據醫學界觀點，感染英國病毒株的死亡率，多認為高危險族群是60歲以上老年人，這年輕死亡個案，還要等檢察官跟醫院解剖，等結果出爐才知道。