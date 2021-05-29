我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

指揮中心稱醫療量能足 柯文哲回批：別坐辦公室看數字

台灣新聞組／台北29日電
台北市長柯文哲動怒批中央「阿搭馬孔固力」，北市怎麼可能空床有幾百床。圖／北市府提供
台北市長柯文哲動怒批中央「阿搭馬孔固力」，北市怎麼可能空床有幾百床。圖／北市府提供

本土確診個案突破6000例，衛服部次長石崇良、指揮官陳時中都表示，病床充足，但須提高分配效率，對此台北市長柯文哲發怒，重批不要坐在辦公室看數字，「阿搭馬孔固力」；對於柯P怒吼，網友說，「寧願聽阿北怨言，也不聽五漢廢言」，話中「阿北」是指柯文哲，「五漢」指的是中央流行疫情指揮中心固定出席記者會的五人。

疫情發燒，雙北病房量能吃緊，石崇良昨天指出，已要求醫院加開專責病房，並放寬一人一室條件，進行多人收治，目前全國設有專責病房醫院共180家，總計病床數9015床，截至昨天上午7時，有空床7000多床，但集中中南部。

石崇良說，從疫情最嚴峻的雙北來看，專責病房空床數為北市682床、新北市1183床。另外桃園市445床、基隆市163床。石崇良表示，醫療量能充足，但患者大多集中在幾家醫院，希望透過緊急醫療管理系統，將患者分流收治。

對於石崇良的說法，台北市長柯文哲回批，不要坐在辦公室看數字，「阿搭馬孔固力」，北市怎可能有空床幾百床，去急診室門口站一下就知道現況。

柯文哲表示，如果連台大醫院院長都出來講話，第一線醫護都出來講話，中央政府還拿一張報表，稍微有常識的都知道不可能有幾百張空床，不知道這數字從哪來的。

北市衛生局長黃世傑也說，昨天中午，北市空床只剩20床，消防局在轉送時，最痛苦的是到處問有沒有病床。黃世傑說，包括新北市的北患需南送，不是報表呈現的有682床，且最缺的是重症病床，希望中央能到地方看看。

新北市副市長劉和然表示，連台北都不足，新北一定不夠，這部分中央要跳出來做。

新北傳出一名36歲男子經醫院篩檢於26日確診，27日凌晨死亡，被質疑有死亡年輕化，及地方醫療量能不足的問題。

劉和然表示，該個案不是因為醫療量能不足、拖延送醫問題。根據醫學界觀點，感染英國病毒株的死亡率，多認為高危險族群是60歲以上老年人，這年輕死亡個案，還要等檢察官跟醫院解剖，等結果出爐才知道。

柯文哲 疫情 陳時中

上一則

新冠重症孕婦肺部白化 插管剖腹順利產女

下一則

新聞評論／指揮失靈，陳時中還要當「人形立牌」多久？

延伸閱讀

影／北市還有682空床？ 首都市長怒轟中央「阿搭馬孔固力」

影／北市還有682空床？ 首都市長怒轟中央「阿搭馬孔固力」
台北市擬自購疫苗 柯市長：不要為了面子 生命最重要

台北市擬自購疫苗 柯市長：不要為了面子 生命最重要
疫苗分配 重災新北竟比高雄少3000支

疫苗分配 重災新北竟比高雄少3000支
柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了軍火也買了 死11人不算多？

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了軍火也買了 死11人不算多？

熱門新聞

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS