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3+11甩鍋？主持關鍵會議的就是陳時中

台灣新聞組／台北29日電
疫情升溫，綠營內部也盛傳將撤換指揮官陳時中（右）。總統府昨表示，撤換指揮官是不需要的政治語言。記者曾吉松／攝影
疫情升溫，綠營內部也盛傳將撤換指揮官陳時中（右）。總統府昨表示，撤換指揮官是不需要的政治語言。記者曾吉松／攝影

本土疫情爆發，機師檢疫期限放寬「三加十一」被認為是疫情破口。昨天指揮官陳時中透露決策會議是由副指揮官陳宗彥主持，但根據本報掌握，決定放寬會議的是陳時中在4月13日晚間於疾管署召開，當天陳宗彥並未出席。到底是誰拍板決策，目前仍是各說各話。

立法院昨天舉行黨團協商，民眾黨立委邱臣遠不斷追問誰主持「三加十一」關鍵決策會議？陳時中一開始說，「當然不是我推責任，這會議不是我主持的」。立委再問，有沒有專家參與？陳時中則說，「會議不是我主持的，所以我不清楚」；最後在邱臣遠追問下，陳時中才證實，會議應該是由陳宗彥主持，「因為他是負責邊境相關的事務」。

陳時中也表示，機組員自主隔離原就有專家制定的「五加九」與「三加十一」兩種規定，執行過程曾因長榮機師事件與春節專案管理趨嚴，採行「五加九」機制，後來長榮改善外站管理，監控一個月才分階段改回原來「三加十一」，判斷是否錯誤可再討論。

陳宗彥昨說，他是指揮中心邊境檢疫組長，防疫過程中和邊境管理有關的事務，指揮官都交由他處理，對於邊境管理都會依疫情滾動檢討，相關會議業務包括社區管理等相關小組都會參加，各組也都有防疫醫師；較重大的決定會找專家小組會議召集人參加，開會後將決定交給專家小組研議，研議回來後再討論，無論是關於旅客或機組員的政策流程都一樣。

民進黨立委范雲在四月一日曾協調會中表達「我們是強烈建議回到三加十一」，被質疑施壓指揮中心。協調會當天出席的是衛福部次長薛瑞元，薛表示要帶回指揮中心請示確認。不過，早在三月卅一日桃園機師工會就已先與桃園市長鄭文燦開會，鄭在會中允諾向中央爭取調整管制方案，機師工會也在臉書證實鄭的裁示。

據了解，陳宗彥從頭到尾都沒有參與關於「三加十一」相關會議。薛瑞元把協調會的意見帶回指揮中心後，四月十三日晚間，陳時中在疾管署召開機師檢疫管制時間調整會議，當天出席的單位包括民航局、疾管署和相關業務單位，開完會即在隔天、四月十四日實施，十五日對外公布。

據指出，陳時中昨稱陳宗彥負責主持會議，陳宗彥昨也說自己是指揮中心邊境檢疫組組長，所有邊境管理的政策相關小組都會參加，並未證實和解釋主持「三加十一」決策過程。

國民黨桃園市立委萬美玲批評，陳時中根本是甩鍋，范雲甩鍋給指揮中心，指揮官又甩鍋副指揮官，真的很可笑。這麼大的政策，是副指揮官一個人就能決定嗎？難道陳時中事前都不知情嗎？

陳時中 邊境 疫情

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