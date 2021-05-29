冷眼集／蔡政府的「政治蓋鍋」 才是防疫最大破口

華航機師染疫風暴擴大至今，指揮中心始終未說明「三加十一」決策過程，除了民進黨立委范雲開協調會成箭靶，指揮官陳時中 昨再爆主持該會議的其實是副指揮官陳宗彥，好像一個立委、一個副指揮官就是造成防疫 破口的元凶；蔡政府的「政治蓋鍋」，恐怕才是防疫的最大破口。

本土疫情 延燒，燒出蔡政府防疫的大破洞。去年底紐籍醫師染疫，今年1月部桃爆發群聚感染，雖沒持續擴大，但也造成防疫鬆懈。桃園市長鄭文燦在3月31日與機師工會開會時表示，隨著國內疫情緩和，國際間疫苗的施打也日漸提升，允諾向中央爭取調整管制方案。

機師工會替機師陳情十分合理，不過鄭文燦何以認為國內疫情緩和？當時印度、新加坡、馬來西亞接連因為疫情趨緩而鬆懈防疫導致再度爆發，而日本也增加英國變種病毒案例，這些亞洲國家在歐美因疫苗逐漸緩和的疫情下卻反其道而行，難道不用作為國內借鏡嗎？

諾富特群聚事件，以陳時中一句「公文確實不會跑得比病毒快」作結；放寬機師居檢，陳時中又推說是陳宗彥主持，「所以我不清楚」。這樣重大的決定，一個副指揮官說的算？可以沒會議紀錄？本報掌握陳時中在4月13日晚間召開相關會議，且陳宗彥沒參加，過程充滿疑問。

原來不只公文跑得比病毒慢，還有沒會議紀錄就發布的公文，這些欲蓋彌彰，最後都會隨著疫情爆發一一現形。不管是「校正回歸」或「認知作戰」，都不能挽救疫情；前副總統陳建仁耳提面命，「坦然面對、透明化，愈能取信於民，平息爭議」，陳時中應該要聽進去。