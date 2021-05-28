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影／北市還有682空床？ 首都市長怒轟中央「阿搭馬孔固力」

記者楊正海／台北報導
台北市長柯文哲主持防疫記者會。(台北市政府提供)
台北市長柯文哲主持防疫記者會。(台北市政府提供)

台灣中央CDC28日公布北市空床數有682床，對此，台北市長柯文哲防疫記者會中，被問到中央公布此數字，動怒批中央，「阿搭馬孔固力」(日文，意為「腦袋裡裝滿了水泥」) ，北市怎麼可能空床有幾百床。

柯文哲說，不要坐在辦公室看數字，公布什麼空床數，「阿搭馬孔固力」 怎麼可能有空床幾百床，到第一線去問，去急診室門口站一下就知道現況了，如果連台大醫院院長都出來講話、第一線醫護都出來講話，中央政府還拿一張報表？稍微有常識都知道不可能有幾百個空床，不知道這數字從來的。

北市衛生局長黃世傑也說，中央還說北市空床數，比新北少，但這是不可能的事，不只病房，還有病床數，北市絕對比新北市多。但至28日中午截止，北市空床只剩20床，很快就用完，消防局在轉送時，最痛苦的是到處問，沒有病床。

黃世傑也說，北市有八大醫學中心，會一一問病床，絕對全力以赴，這部分中央地方非常辛苦，中央對數字的調查解讀要很小心，北市醫療量能絕對足夠？但值得再深思，其實是緊繃的，包括新北市北也需要南送，不是報表呈現有682床，且最缺的是重症的，希望中央能多溝通或到地方來看看。

柯文哲 台灣 防疫

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