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台灣新冠死亡78人 超越SARS

台宗教團體開第一槍 佛光會購捐50萬劑嬌生疫苗

記者王寓中、王昭月、周志豪、蕭羽耘、陳雨鑫／連線報導
圖為嬌生疫苗。美聯社
圖為嬌生疫苗。美聯社

台灣疫情不斷升高，疫苗採購成防疫關鍵，繼地方政府、企業界不斷呼籲，宗教團體28日搶頭香。佛光山所屬的國際佛光會27日正式發文衛福部疾管署，申請專案核准進口美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑，並將捐贈中央流行疫情指揮中心，國際佛光會籲請疾管署採取緊急使用授權機制，以最高效率同意這項人道關懷行動。

國際佛光會已委由台灣大型醫院在台灣及美國設立窗口，協助與美國嬌生疫苗原廠對接疫苗暨物流送抵台灣作業，建構台灣防護網。

指揮官陳時中28日首度鬆口，並公布新冠疫苗專案輸入流程。指揮中心發言人莊人祥28日傍晚證實，已收到南投縣政府與佛光山捐出50萬劑嬌生疫苗的公文，輸入流程需依照指揮中心規定，須符合流程。

知情人士指出，國際佛光會若能獲得疾管署授權，並由民間管道完成疫苗進口，將為地方政府及企業建立疫苗進口的典範。據了解，除了佛光會，民間另有宗教團體也準備跟進。

另外，鴻海創辦人郭台銘捐贈500萬劑BNT疫苗一事，永齡基金會28日晚表示，會依目前政府方向提出申請，並已成立專案小組、找合規藥商申請。知情人士指出，郭台銘對採購上海復星代理的德製BNT原廠疫苗沒有放棄，且深具信心。

國際佛光會致疾管署公文指出，佛光會本著人道關懷的精神，擬請中央衛生主管機關，專案核准辦理輸入許可程序，對已獲得國外查驗登記核准，具相對有效、安全且經多國使用之「美國嬌生藥廠疫苗」等經國際認證之疫苗20萬至50萬劑，捐贈予中央流行疫情指揮中心，請依實際需求優先提供國內主要醫學中心、第一線醫護人員、軍警消、宗教神職人員等國人使用，以保障並遏止疫情蔓延。

國際佛光會世界總會秘書長慈容師父表示，疫情發展至今，只有施打疫苗才能安定人心，星雲大師及全體佛光會看到社會所需，由佛光會秘書長覺培法師全權執行疫苗爭取事宜。

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