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疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

逾9成台企業主管盼進口疫苗 不到1成願等國產

記者葉冠妤／台北報導
近日台灣疫情嚴峻，土本確診案例大增。圖為18日的台北，店鋪大門緊閉。(美聯社)
近日台灣疫情嚴峻，土本確診案例大增。圖為18日的台北，店鋪大門緊閉。(美聯社)

近日台灣疫情嚴峻，土本確診案例大增，讓號稱防疫模範生的台灣面臨前所未有挑戰，「遠見」針對企業主及中高階主管進行調查，結果顯示，超過7成對疫情發展不感樂觀、對政府防疫作為不滿意；高達9成3認為應該優先進口國際認證疫苗讓國人施打，選擇繼續等待國產疫苗的只有2.2%。

遠見於27至28日透過網路進行「新冠肺炎疫苗政策企業滿意度大調查」，調查對象為台灣上市櫃公司協會與其他企業公協會等組織成員，邀請各企業經理級以上中高階主管與負責人填答，最後成功取得685份有效問卷，其中副總級以上的高階主管占44.1%填答。

調查顯示，82％的受訪企業中高階人士不滿意中央疫情指揮中心近期處理疫情整體表現，87.7％對6月14日後疫情警戒降級表示不樂觀，82.3％同意政府建置收治無症狀及輕症的醫院或場所，甚至超過6成回答，會想到國外打疫苗。

此外，多達86.6％的企業主及中高階主管，認為政府應該開放台灣民間企業，可定期自主篩檢員工，只有2.2%認為台灣人民應該繼續等待政府核准國產疫苗再施打，應優先進口國際認症疫苗讓國人施打的比例則高達93％，顯示企業界對進口疫苗之殷切。

遠見指出，截至28日抵台疫苗，台灣至今總進口疫苗只有87.66萬劑，根本不夠2300多萬台灣人民施打，調查詢問該不該向中國復星製藥集團採購德國製的BNT疫苗，結果多達78.2％認為應該，13.7％認為不應該，8％無意見，反映了企業主與高階主管的務實態度，希望人命當前，不要意識形態掛帥的心聲。

但當調查問及如果政府進口由中國研發與製造的疫苗，52%企業人士「很不願意」與「不太願意」施打中國製疫苗，可見企業界人士對中國研發與製造的疫苗，信心度較低。

對於是否同意中央開放讓地方縣市政府進口疫苗，解決縣市施打率太低的現況，67.7％的企業人士表示同意，28.8％不同意，3.5％無意見。

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