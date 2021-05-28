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日外相首度回應提供台灣AZ疫苗：討論中

編譯莊蕙嘉／即時報導
日本政府將研議把日本取得的部分疫苗提供給其他國家和地區。美聯社
日本政府將研議把日本取得的部分疫苗提供給其他國家和地區。美聯社

有關日本產經新聞28日頭條報導，日本政府正研議提供台灣部分AZ疫苗一事，日本外相茂木敏充首度公開回應，表示政府正討論此方案。他表示：「重要的是，確保讓所有國家和地區都能公平獲得安全有效的疫苗。」

茂木提到，日本發生311大地震時，台灣很快捐款並提供各項支援。他認為台灣的疫苗生產7月應該就能到位，此前可能面臨不足情況，日本政府正認真討論此事。

提供台灣疫苗？ 日本政府證實研議對外提供

記者蔡佩芳／台北報導

日本政府發言人、官房長官加藤勝信28日上午被問及對外提供疫苗一事，強調確保所有國家、地區公平獲得安全有效疫苗的重要性。日方將研議如何將日本取得的部分疫苗提供給其他國家和地區。

日本媒體產經新聞與每日新聞28日報導，日本政府正在考慮向台灣提供日方所取得一部分阿斯利康公司生產的AZ疫苗。加藤勝信在例行記者會被問及此事是否屬實；包括台灣在內，是否有國家向日本提出請求協助。

加藤表示，日本政府認為，為了達成實現全民健康覆蓋的國際理想，確保所有國家和地區都能公平獲得安全有效的疫苗，十分重要。基於這個觀點，對於日本已取得超過日本國民接種所需數量的疫苗，將盡速研議提供給其他國家/地區的方式，希望提出具體方針。

至於是否有收到來自其他國家/地區個別的請求，他表示，外交往來不便透露。

對於厚生勞動省21日批准美國莫德納疫苗和AZ疫苗，但目前並未把AZ疫苗列為公費接種使用，加藤表示，參考國外使用情形進行整體評估，目前還在評估中。

產經新聞報導，日本政府可能透過COVAX的框架向台灣提供疫苗，將在了解台灣方面有關所需供應量和交貨時間等資訊後，進一步規畫。以最快下個月供貨作為目標。由於日方已經向其他廠牌採購足夠日本國民接種的疫苗數量，此舉不影響日本國內接種計畫。

日本外相茂木敏充28日證實，日本政府正討論提供台灣部分AZ疫苗。取材自NHK
日本外相茂木敏充28日證實，日本政府正討論提供台灣部分AZ疫苗。取材自NHK

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