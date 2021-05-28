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台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

傳日本將贈AZ疫苗給台 陳時中：要來要早、晚就沒意思

台灣新聞組／台北28日電
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會。(記者謝承恩／攝影)
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會。(記者謝承恩／攝影)

日本政府今年已向美國藥廠輝瑞、莫德納簽約，購買約2億4000萬劑疫苗，日媒報導，日方考慮供應AZ疫苗給台灣。對此，指揮中心陳時中今天回應表示，有看到各類訊息，還是要以日本發布為準，「若要進來要早啦，晚就沒意思。」

此外，指揮中心日前公布，8月底差不多會有1000萬劑疫苗到貨，衛福部長陳時中上午赴立院備詢指出，「我相信年底一定打得完。」他在下午疫情記者會說，早上在立法院是根據未來疫苗進來的量計算，如果火力全開都打完，民眾第一劑可以打到六成。

媒體在疫情記者會詢問，陳時中預估依未來疫苗進口量而言，六成民眾可以打第一劑疫苗，是否有評估多少人要打國產、多少人打國際疫苗？

陳時中表示，根據那時候進來的量，若是「火力全開」第一劑普遍打的話會達到六成，由於學者認為六成有保護力，根據國外研究顯示，二成接種率沒效果，二到四成就會出現效果，四成以上效果就有了，六成就能壓抑疫情了，希望儘速到六成。

另傳出，第三批41萬劑AZ的疫苗，有警察反映暫緩施打，陳時中說，警察是重點族群，尤其在雙北，先前大家都擔心疫苗注射不完，現在都沒剩，我們打一瓶都很撙節，一瓶可以打到10.5人，每一劑都使用到很完整，前那兩批都用完了。

疫苗 陳時中 疫情

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