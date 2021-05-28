台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。(記者楊雅棠／攝影)

台灣 新冠肺炎疫情 持續延燒，自5月11日起新增本土病例破6000人，今日確診數與死亡數分別創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增297例本土個案、校正回歸 258個案例，還有2例境外移入，總計557例，其中首見僅30多歲感染；新增死亡19例，最年輕為30多歲男性，昨天還來不及前往檢疫所，送醫急救到院前已無呼吸。

指揮中心公布新增297例本土、2例境外移入COVID-19個案，另有258例校正回歸個案，中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增19例死亡個案，共計為男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月24日，確診日介於5月17日至5月28日，死亡日期介於5月21日至5月27日。