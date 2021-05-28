冷眼集／陳時中的「疫苗夠了」 民眾受夠了

疫苗缺貨，新進一批AZ疫苗優先給一二類施打，圖為一名醫生施打疫苗。(記者葉信菉／攝影)

莫德納疫苗 終於來了，稍稍安定民心。不過，已到貨疫苗前後加總約87萬多劑，如果都接種完畢，覆蓋率也僅接近4%。為了自救、各縣市頻頻向中央喊話，鴻海創辦人郭台銘也表明願意為台灣 民眾採購BNT疫苗。面對民眾自救採購浪潮，指揮官陳時中 昨細數採購BNT疫苗的心路歷程，但總歸一句，要買疫苗還是得循正常程序，向中央主動申請。

陳時中雖然對購買「輝瑞／BNT」疫苗破局的過程娓娓道來，但去年8月開始採購，今年1月破局，其中還和台灣東洋有過洽談，依之前的說明，東洋於去年10月表明可買1000萬劑疫苗，但指揮中心考量當時的冷鏈技術跟不上，希望取得的劑量僅200萬劑，這些陳時中卻隻字未提。

去者已矣，之前台灣幾乎沒有疫情，如今本土案例已突破5000例，指揮中心或政府應盡全力，盡可能的在國際上狂掃疫苗，不放過任何一種可能性。但現在的態度仍是要求有意採購疫苗的人「主動」申請，指揮中心既然知道採購疫苗與到貨時程「永遠抓不準」，就不該只有癡癡等著先前訂購的疫苗到貨。

過去指揮中心一句「我們有本錢等」，民眾還可以被說服，如今等不到床的長輩在家中猝逝，北部醫療量能拉警報，多家醫院出現院內感染，再等下去，醫療就要崩壞。

陳時中在宣布莫德納疫苗將至時一派自信：「台灣今年有2000萬劑疫苗就夠了。」陳時中的一句「夠了」，要賠上多少家庭的性命與血淚，這麼冷血的反應，看在百姓眼裡，也真是「夠了」。