新聞評論／蔡疫苗政策 除了阻擋、畫餅還剩哪招？

台灣疫情升溫，疫苗不足成為防疫困境。(本報資料照片)

疫情 日益嚴峻，莫德納疫苗 28日將送抵15萬劑，但杯水車薪，而民眾重症及死亡率不斷攀高，連續五天已有40餘人死亡。在此緊急關頭，政府的疫苗政策不僅還在隔空畫餅，極力阻擋地方自行採購，更冷言冷語譏嘲對岸提供疫苗的善意，或直指政治干預，持續對立態勢。對照美國在台協會處長酈英傑對援贈台灣疫苗的冷回應，蔡政府的疫苗願景只聞樓梯響。在這種情況下，鬆手讓民間或地方對外採購疫苗，或許是一條更可行的出路。

台灣的疫苗施打率遠遠落後世界，主要是蔡政府心存僥倖，未積極布局採購。此外，仗著先前的防疫成果，以為施打慢條斯理即可度過。但5月變種病毒遍地延燒，證明蔡政府的防疫泡泡吹破，過低的接種率使民眾無法抵抗病毒侵襲。如今看來，政府的防疫對策是落後的，一直停留在無疫情時的安逸心態，完全沒有因應解封的積極部署，連提高篩檢能量及更新急救的知識都完全怠忽。一年多來，指揮中心是安於「溫水」的青蛙，而今則是民眾驟然被滾水燙傷。

蔡政府處理疫苗的態度，也是威權而傲慢的，自以為擁有無上的權力可以支配人民的生死。也因此，中央分配到各縣市的疫苗因總量不足而不敷所需，待地方發出告急請求，立刻遭到陳時中的駁斥。一個失職的政府，還表現出如此高高在上的傲慢態度，心中還有任何以民為念的責任感嗎？

半個月前，即有立委提出「地方自行採購疫苗」的建議，衛福部的態度卻一變再變。一開始，陳時中說「只要依法申請，並未禁止」；後來改口，說「以中央採購為宜」，近日更稱疫苗採購「由指揮中心負責」，蔡總統也公開附和。問題是，中央的採購失能且延宕，已圖窮匕現，難道要把全民健康都拖下水嗎？

目前南投縣已率先提出申請自購疫苗，金門也將跟進，其他縣市也可能加入。此外，鴻海集團的郭台銘，也傳出願意洽購疫苗。然而，執政黨為了阻擋民間自購疫苗，竟發動一波波造謠行動，將南投意欲購買的輝瑞 ╱BNT疫苗形容為「瑕疵品」、「即將過期」、「是大陸復星加工製造」。這波攻勢，由綠委王定宇結合網紅帶頭，加上行政院中辦執行長蔡培慧、綠營新北議員戴瑋姍等配合，用口水把輝瑞疫苗炮製成「陸製」。黨政高層更餵養「復星欲售台疫苗是為了分化民心」等資訊給親綠媒體，蔡總統亦再度宣稱輝瑞疫苗採購案之所以破局，是因為「中國介入」。種種操作，都是要操弄反中情緒，將地方政府採購輝瑞疫苗之事徹底抹紅。

這些攻擊，完全禁不起事實檢驗。去年衛福部與東洋談判輝瑞疫苗時，衛福部即說過該疫苗沒有「中國疫苗」問題。進一步看，若政府果真能提供足夠且有效的疫苗，地方何需自己另花心力去搶購？包括蔡總統宣稱6月底將有200萬劑疫苗到貨，8月底另有1000萬劑疫苗可到手；數字看似不小，但從政府近半年的宣示一再跳票，現在疫情大爆發，而民眾沒有疫苗的保護，這筆帳究竟要如何算？

而且，蔡英文所稱8月的「1000萬劑疫苗」，是包括僅完成二期臨床的本土疫苗。對此，醫師出身的台北市長柯文哲即嗆稱，若要等到8月打國產疫苗，等於把「國運」賭在不可知的期望上，「會死傷慘重」。蔡政府千方百計要阻止地方採購國際證明有效的疫苗，卻把所有希望押在「未完成品」的本土疫苗上，這算什麼理性思考？其背後的政治及利益糾葛到底多深，外界實在很難想像。

陳時中昨天又丟出了一段和BNT協商未果，背後有政治因素的疑雲，但這個政府如果以疫情、人命為優先考慮，事情早在東洋代理時即解決，何以延宕成目前的窘境？

疫苗是全民性命交關之事，蔡政府若為了政治與利益而牽拖阻滯，那就不只是失職，而是謀殺了。