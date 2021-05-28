台大醫院院長求救：醫療量能已到臨界點 陳時中：辛苦了

疫情延燒，台大醫院院長吳明賢表示，台大醫療量能已經接近臨界點。（記者林俊良／攝影）

台大醫院院長吳明賢發出求救信，並表示醫療資源已到臨界點，希望政府注意輕重分流。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 昨說，「台大辛苦了」，由於台大距離萬華熱區較近，病人直往台大送，將盡快讓救護車分流。

台大收治新冠重症數冠全台，吳明賢表示，目前有130多名確診者在台大，其中26人需呼吸器，為提供加護病房及重症加護人力，台大「很努力、很努力」，甚至連夜清出小兒加護病房，昨天又清出一個外科病房，收治輕症確診者。

吳明賢表示，他已向衛福部反映，可收治病床資訊不透明，救護車到處問不到床，持續從萬華送重症病人到台大，台大儼然成為重災區；北市篩檢 量大，找出很多重症病患，救護車在雙北到處跑，找不到病房，各大醫院加護病房主任都在哀號。

吳也說，中央啟動北患南送、中送是正確的決策，但篩檢站應設置在社區，如果放在急救責任醫院的急診，恐癱瘓急診量能。

陳時中昨說，台大有量能仍發出警訊，是擔心過度集中收治、負荷過重，後遺症大家都難以承擔；救護車不免多往台大送，但病人一定要分流。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，5月21日已通令所有醫學中心要將一成急性病床轉作專責病床，目前已擴增到3932床，不論輕重症都可收治；專責加護病房也已開設356床，收治43位重症患者，還有20多家醫院陸續開設中。全台還有289床負壓隔離病床、1027台呼吸器可調用，全台醫療量能都會回應雙北需求。

專家諮詢小組召集人張上淳說，專家小組評估「兩人一室」可行，只要病毒株相同或同家戶、同群聚事件、同性別、發病時間接近，其他細菌感染等因素並不容易發生，醫療上沒太多疑慮。