新聞眼／分配僵化 前線失守怎作戰

圖為醫護人員接種疫苗。(本報資料照片)

防疫 視同作戰，雙北市是當前主戰場，新北目前確診數，不但是高雄的60倍，第一線更還有1萬4000名醫護沒疫苗 打，但這次疫苗分配，高雄卻比新北還多3000劑，中央堅持以未接種第一類人員的人數比例估算，僵化方式思考疫苗分配，卻不顧慮若不盡速在新北築起防火線，恐將成燎原之火。

根據指揮中心統計，新北市2608人確診全台最高，台北市2139人確診次高，高雄市目前僅有43人確診。中央配送的疫苗，高雄市拿到2萬1000劑，是全國第二多，新北市卻只拿到1萬8000劑。

指揮中心說，雙北以外地區，是以未接種第一類人員人數比例估算，高雄市第一類還沒有接種的比例比新北的人還多了一點。但指揮中心沒講的是，新北共有八個行政區超過百例確診，這八區單一區確診數都比整個高雄市還多。

新北市如今已是遍地烽火，看到中央對疫苗的分配數字，原本談到疫苗就說配合中央的市長侯友宜，也不得不發聲：「這裡是一級戰區」、「人命關天、時間不等你」，甚至形同哀求的說，若疫苗有多或是其他地區有剩餘，能不能先給新北。

在這場抗疫戰爭中，第一線醫護人員絕對是最主力部隊，當他們暴露在極高風險下，仍有人等不到疫苗保護，這就如同警察 在第一線衝鋒陷陣與匪徒駁火時，卻將防彈衣送往其他沒有槍戰的地方，這樣的指揮中心好意思要新北第一線的醫護挺住？

新冠肺炎病毒傳遞快速，中央不用滾動式調整疫苗配發方式，若這場抗疫戰爭新北市守不住，或只著重將戰備資源往執政黨縣市送，全台每個地方可能都是主戰場，真的會同島一命。