疫苗分配 重災新北竟比高雄少3000支

ＡＺ疫苗15萬劑各縣市分配數量 資料來源／中央流行疫情指揮中心 製表／黃惠群

新一批ＡＺ疫苗 27日開打，但疫情最嚴重的新北市，分到的數量卻比高雄市還少，市長侯友宜 說，新北還有1萬4000名醫護沒疫苗打，盼中央能優先配給這些前線戰士。台北市長柯文哲表示，若北市專責醫院醫護全打完，還要再1萬多劑。

主張自購疫苗的南投縣，這次僅分配到1800劑，南投縣副長陳正昇無奈表示，第一批4800劑疫苗很早就打完了，全縣近50萬人，只能被動等待中央分配，這就是為何縣長林明溱急著要幫縣民買疫苗的緣故。

桃園市長鄭文燦也抱怨，機場人員有相當風險，卻只分配到400劑，希望能參酌提高。

新北市累積本土病例2608例是全國最高，27日分配最新一批ＡＺ疫苗卻只分得1萬8000劑，比高雄2萬1000劑還少。侯友宜指出，新北是一級戰區，還有1萬4000名醫護沒疫苗打，盼中央能優先配給這些前線戰士。侯友宜並說若其他縣市分配到的疫苗最後沒打完，中央是否能調度給新北醫護人員施打，有能力對抗病毒。

高雄市長陳其邁表示，高雄有四家醫學中心，4萬名醫護人員，又有港口及機場等，中央是依量能分配。高雄市預訂今天施打，以醫護、警察 、防疫計程車司機及防疫旅館工作人員為優先。

柯文哲面對媒體提問分配比例問題時說，「不要挑撥離間」，就是先照顧第一線工作人員，順序就是憑良心，還有洗腎、安養中心的也要處理，這個他有注意到，就是讓疫苗發揮最大效果。

台中市分配到1萬7500百劑，市長盧秀燕批中央配發疫苗「又少又慢、不夠、要等很久」，現在病毒誰都躲不掉，第一線警察、消防救護人員更直接接觸確診患者，應授權地方視情況決定施打順序。

外界質疑，為何高雄拿到的疫苗比新北多？指揮中心指揮官陳時中說，分配與需要人數和過去施打率有關。指揮中心發言人莊人祥補充，這次疫苗分配依第一至第三類應施打疫苗人數中，未施打人數六成進行估算，高雄市第一類應施打族群卻未施打的六成，人數較多，所以配送量高於新北市。