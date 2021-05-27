前助理快篩陰性、隔天猝逝 綠委：沒想到發生這事

民進黨立委何志偉。(圖:何志偉辦公室提供)

民進黨立委何志偉的一名女性前助理不幸染疫過世，何志偉今哽咽表示，內心打擊非常大，錯愕又難過，「沒想到會發生這件事」，他說，前助理25日快篩陰性，不料隔天突然病重身亡，離世後確診，但至今已2天，其家人竟仍未接到北市府通知PCR檢測 或要進行居家隔離，非常緊張。

何志偉接受本報訪問時表示，前助理因覺得自己有發燒等疑似確診症狀，25日前往快篩，結果是陰性，隨後返家休息，不料26號當天，病情突然急轉直下，送醫搶救後仍不治，經再次採檢發現確診。

何志偉說，前助理生前沒有住過防疫旅館，也不確定感染源為何，另外錯愕的是，前助理跟家人同住，理論上家屬需要趕快做PCR篩檢 ，沒有要批評地方政府，但事情都過了兩天，全家想篩檢卻沒人聯絡，也沒有通知要居家隔離，讓家人非常緊張。

何志偉今透過影片表示，接到前助理染疫離世的噩耗後，內心打擊非常大，很錯愕，更是難過，開始回想過去在地方上一起努力打拼的日子，她是非常善良溫暖、盡責任的好同事，跟家屬都非常不捨、難過。

何志偉也說，在這麼致命的疫情 ，大家心裡面都沒有想到會發生這樣的事情，恐慌、難過、心裡面感到痛苦是一定會有的，「現在我們能夠做的一定全力盡力去做，也期待疫情趕快過去，全力恢復正常生活。」

他也感嘆，在臉書發文是為了追悼前助理，卻有不少酸言酸語的留言，「不懂為什麼要這樣」。