台確診孕婦32周難呼吸「插管剖腹」保母女2命

台北慈濟醫院收治一名懷孕32周的確診孕婦，由於孕婦肺炎情形嚴重，院方昨在正壓手術室為孕婦進行剖腹產，最終手術順利結束。(圖:台北慈濟醫院提供)

台灣新冠肺炎疫情 升溫，台北慈濟醫院收治一名懷孕32周的確診孕婦，由於孕婦肺炎情形嚴重，院方昨在正壓手術室為孕婦進行剖腹產，手術順利結束，病人與早產的小嬰兒現於加護病房觀察。

台北慈濟醫院為了預防染疫患者因疾病出現急迫手術需求，今年3月完成「正壓手術室」建置，為需外科手術治療的染疫病人預做準備，今年5月疫情升溫，就收治懷孕得確診孕婦。

院方指出，孕婦懷孕雖僅32周，但呼吸狀況不佳有插管必要，再加上懷孕造成臟器壓迫、懷孕時部分治療藥物無法使用等多重因素，醫療團隊會診婦產部、兒科部、麻醉部討論醫療計畫，並與家屬、病人3方視訊，最後決定剖腹生產。

孕婦27日插管後，以全身麻醉的方式在正壓手術室剖腹生產，最終產程平安順利，1565公克的寶寶於手術30分鐘後出生，目前生命跡象穩定。兒科團隊除初步醫療處置外，也為寶寶洗澡降低感染風險，並於負壓隔離室保溫箱觀察。

台北慈濟醫工務室主任楊明崇搓，此開刀房是以正壓模式將帶有汙染的氣體排出，開刀房四周廊道則包圍著負壓環境，受汙染的空氣會被排風器所攔截、吸走，病人及醫護人員的空氣不會交叉，受汙染的空氣也不會感染其他房間。

台北慈濟醫指出，剛出生的寶寶預計今日採檢。疫情緊繃之際，醫護團隊竭力照顧每名病患，期盼讓每名病患平安出院，回歸生活軌道。