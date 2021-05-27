台本土病例飆破5000！ 單日13死創新高

中央流行疫情指揮中心5月27日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，第二排為醫療應變組副組長羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝 。(記者楊雅棠／攝影)

這波新冠肺炎本土疫情自5月11日以來，越來越嚴峻。含校正回歸 個案，台灣今天新增667例本土個案，另確診個案再創新高，新增13例死亡。

指揮官陳時中表示，今天新增405例新冠肺炎確定病例，分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。

新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，臺中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為臺北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及臺中市各3例，基隆市2例，嘉義市及臺南市各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

另外，新增13例死亡個案中，案1399為本國籍70多歲男性，有高血壓 等慢性病史，有萬華區活動史，5月12日因其他原因就醫，13日檢驗陽性後住院，15日確診，24日死亡。案1753為本國籍60多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月13日出現咳嗽、呼吸困難等症狀，17日確診，20日收治住院，26日死亡。

案2328為本國籍70多歲男性，有洗腎、心臟病等慢性病史，有萬華區活動史，5月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，17日就醫採檢，18日收治住院，19日確診，25日死亡。

案2674為本國籍70多歲男性，有萬華區活動史，5月16日有喉嚨痛、咳嗽等症狀，17日因其他原因就醫後收治住院並採檢，20日確診，26日死亡。

案2762為本國籍60多歲男性，有糖尿病 、高血壓、哮喘等慢性病史，有萬華區活動史，5月18日出現發燒、腹瀉等症狀，20日確診，21日入住集中檢疫所，25日死亡。

案3039為本國籍70多歲男性，曾接觸確診個案，5月18日出現發燒等症狀後就醫採檢，21日確診，23日入住集中檢疫所，26日死亡。

案3179為本國籍90多歲女性，有萬華區活動史，5月19日出現發燒、發冷等症狀，20日就醫後住院，22日確診，25日死亡。

案3429為本國籍60多歲女性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月17日出現發燒症狀，20日就醫後收治住院並採檢，22日確診，26日死亡。

案4428為本國籍90多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史，5月18日出現咳嗽及呼吸困難症狀，21日就醫後收治住院並採檢，24日確診，26日死亡。

案5676為本國籍40多歲女性，曾接觸確診個案，5月19日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25日死亡。

案5993為本國籍60多歲男性，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史，有萬華區活動史，5月20日出現呼吸喘等症狀，24日就醫並採檢，當日死亡，26日確診。

案6316為本國籍70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，5月20日因出現呼吸困難症狀就醫並採檢，25日死亡，27日確診。

案6503為本國籍50多歲男性，有主動脈剝離病史，5月22日出現呼吸喘等症狀，25日在家中昏迷後急救送醫，同日死亡，採檢後於27日確診。

新增4例境外移入病例中，案6175、案6369分別為30多歲及印度籍20多歲男性，於5月24日自印度入境，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。案6557、案6585均為20多歲菲律賓籍男性，持有登機前3日內檢驗陰性報告。案6557於5月10日來臺工作，5月26日自主管理期滿後自費採檢，於今日確診。案6585於5月26日來臺工作，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。上述4名個案在臺期間並無症狀。

指揮中心統計，台灣累計6761例確診，分別為1124例境外移入，5584例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另15例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3549、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中59例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。