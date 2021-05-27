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1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

專家警示：中南部防疫若失守 全台悲觀

記者陳雨鑫、邱宜君／台北27日電
全台疫情升溫，專家提醒，未來兩周是關鍵，「中南部若守不住，台灣疫情將趨於悲觀」。彰化已出現破百病例，國軍26日出動化學兵沿路消毒。(記者黃仲裕／攝影)
全台疫情升溫，專家提醒，未來兩周是關鍵，「中南部若守不住，台灣疫情將趨於悲觀」。彰化已出現破百病例，國軍26日出動化學兵沿路消毒。(記者黃仲裕／攝影)

北部疫情嚴峻，雙北為重災區。前疾管局長蘇益仁警示，雙北擴散效應已出現，中南部各縣市陸續出現確診者，未來兩周是台灣疫情發展的關鍵期，中南部確診人數變化將是重大指標；他建議中南部縣市採用「彰化模式」，一旦發現任何群聚，立即大規模匡列至千人，千萬別手軟，「中南部若守不住，台灣疫情將趨於悲觀」。

台大公衛昨運用模組推估，連續12天本土病例數破百的未來趨勢，估計這波疫情將持續到6月，甚至更久。台大兒童醫院院長黃立民表示，根據公衛模型加上國外經驗的推估結果，若延長三級警戒至6月14日，疫情仍無法獲得控制，中央應考慮將部分措施提升至四級因應。

蘇益仁說，這波社區感染雖然從萬華開始，但其他縣市不可掉以輕心、置身事外，中南部不少縣市均有零星個案，一不小心就可能爆發大規模感染，其他縣市一定要記取「萬華教訓」，一開始小規模群聚時，並未擴大匡列，以致星星之火足以燎原，一發不可收拾。

前衛生署長楊志良說，當進入社區感染，民眾就要有認知，不可能再回到以前的生活了；此次疫情「不是看不到盡頭，而是沒有盡頭」，在沒有疫苗之前，單憑降低人與人的接觸，僅能降低病毒傳播的效率，一旦恢復正常生活，疫情立刻上升，如同他國封城後，解封又大爆發。若疫苗覆蓋率不足三成、本土確診未降至二位數，指揮中心千萬別考慮降級。

楊志良說，依指揮中心說法，8月底前疫苗到貨千萬劑，就算國人接種完千萬劑，產生抗體也得再花一段時間，更何況疫苗是否能如期到貨都是未知數。蘇益仁指出，1000萬劑疫苗能讓接種率接近三成，屆時可稍微解除緊張感；但接種率達到六成才能安心，直到年底，應該都無法達到六成。

疫情 疫苗 台灣

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