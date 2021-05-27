雙北一床難求ICU塞爆 台大醫院呼救

台北市長柯文哲（中）前日到台北市國泰、馬偕、新光醫院了解病房擴充與整備狀況。(圖：台北市政府提供)

雙北醫療量能緊繃，加護病床滿床，醫院負擔沉重，連台大醫院也吃不消，院長吳明賢昨在臉書 貼文「Hospitals Need Help」，發出求救，他表示，這波新冠病患人數實在太多，且重症比率偏高，台大加護病房都快被塞滿，向消防局說明院內情況，已經超量，無法再收，但仍有救護車持續送來插管、須住 ICU的重症患者。

吳明賢表示，希望指揮中心重視這波大量重症病患，提出辦法解決收治問題，「這樣下去會很慘，不希望步上SARS後塵」。

儘管指揮中心積極擴充ICU病床、加強版集中檢疫所及防疫旅館 ，但台北市立聯合醫院和平院區急診科主任郭鐘太說，「現在病床就是不夠用，想轉床也轉不出去。」和平院區雖為專責醫院，但預估頂多撐一個月；現在醫院內的呼吸器、氧氣設備已經快不夠用，重症患者必須轉至台大，但台大也滿床，連轉院都得排隊。

已在急診室忙14天沒能回家的郭鐘太坦言，「聯合醫院系統已無法將雙北醫療量能承擔下來，需要醫學中心支援。」專責醫院量能如太緊繃，後續恐有崩盤風險。

新北市衛生局長陳潤秋表示，病床吃緊，負壓隔離僅剩七床，其中ICU病床只剩一床。第一線醫療人員憂心，全台醫療量能調度不及，「很多醫師都在苦戰當中，最怕三級警戒之前的重症者還沒消化完，持續湧入醫院中。」

新冠肺炎病患塞爆雙北醫院，有家住台北的罹癌民眾因無法如期開刀，自力救濟南下求醫，這類狀況在高雄榮總、高雄長庚等大型醫學中心都不少見。但醫院表示，不是病患來就能收治，除須先做PCR確認為陰性，且要是可能危及生命的急刀，非急刀則暫緩。