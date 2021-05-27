+633本土確診 台灣單日11死 啟動北患南送

台灣正面臨嚴峻的新冠肺炎疫情，在26日「超級血月」的美麗身影下，映照著高雄八五大樓樓面所打燈出來的「加油、平安」字樣，讓不少民眾連日來的高壓防疫心情，暫時獲得正向平靜的片刻。(記者劉學聖／攝影)

新冠肺炎疫情 持續嚴峻，昨天新增633例本土個案，其中11例死亡創單日新高，離島馬祖也出現確診個案。

昨天公布的個案為302例新增及331例校正回歸，本波疫情於5月11日爆發以來，短短16天已累積4822例。近日平均每日新增500、600名確診者，雙北各醫院一床難求，指揮中心啟動「北患南送」機制，徵調全台醫學中心級醫院釋出十分之一急性病床作為專責隔離病房，分擔雙北醫療量能。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情並無急速惡化，只是醫療非常緊張，但絕對沒有崩潰，大家還在積極備戰，「醫療量能是同島一命，輕症解隔留在家中將會成常態」。

年長者居家隔離猝死案屢見不鮮，甚有身體氧氣濃度下降卻沒感受任何異常的「快樂缺氧」狀況，導致突發昏厥而難以救回，指揮中心將針對居家隔離及快篩陽性者訂定指引，包括如何偵測潛藏症狀及測量血氧頻率。

楊志良：施打率須逾三成

胸腔重症醫師蘇一峰在指揮中心記者會後臉書貼文：「死亡人數愈來愈多，醫療崩壞漸漸現形，不是唱衰，這次真的慘了……」。前衛生署長楊志良也表示，疫苗施打率必須超過三成才能有效控制疫情，「台灣 人現在要有個認知，我們不可能回到以前生活了」。

連江縣出現首例個案，指揮中心前天已同意金門、澎湖、連江三離島在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，不得強迫。