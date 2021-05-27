我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

稱台灣確診率相對低 酈英傑暗示：美疫苗不急送台灣

台灣新聞組╱台北27日電
AIT處長酈英傑昨發表離任演說，提到台灣面對霸凌時，特地拿出鳳梨，暗示台灣鳳梨之前被大陸禁止進口事件。(取材自臉書)
AIT處長酈英傑昨發表離任演說，提到台灣面對霸凌時，特地拿出鳳梨，暗示台灣鳳梨之前被大陸禁止進口事件。(取材自臉書)

路透26日報導，美國駐台灣最高外交官、美國在台協會（AIT）處長酈英傑暗示，華府不急於向台灣發送新冠肺炎疫苗。他認為，台灣新冠病毒感染人數仍相對較少，但他說，雙方正持續協商這議題。

不過，路透隨後的更新報導重點放在酈英傑對台灣控制這波疫情有信心，表示美國派送標準需考量多項因素，將繼續與台灣所有層級就疫苗議題密切討論。但酈英傑還是沒說疫苗是否已在運往台灣途中。

酈英傑說，台灣周圍的國家目前都有疫情升溫的情況，台灣的確診率和人數仍是世界上較低的地方，美國和台灣在疫情爆發以來在許多方面有合作，包括檢測、疫苗和藥品研發等，雙方一直努力克制疫情再度爆發。

對此，前立委孫大千表示，這就是民進黨口中的「真朋友」嗎？吳釗燮和蕭美琴還有什麼臉來面對台灣人民呢？酈英傑的話用白話文翻譯只有三個重點，結論就是台灣只能自立自強，自生自滅：

一，因為台灣確診人數相比全世界仍然算低，而周圍鄰近國家的疫情也比台灣嚴重，所以台灣不會在美國優先考慮的名單，台灣人民可以趁早死了這條心。

二，台灣模式過去曾經有效控制疫情，所以這一次台灣人民還是只能靠自己，美國老大哥只會在旁邊為台灣加油打氣。

三，台灣正在研發疫苗，可能在幾個月之後會出廠，美國會持續跟台灣在各個層級就疫苗密切討論。所以，與其期待美國疫苗，不如等著打國產疫苗，至於台灣人民撐不撐得到那個時候，就要看天意了。

酈英傑昨天舉行線上卸任演說記者會，回答媒體提問。被問到，台灣疫情升溫並缺疫苗，美國總統拜登說美國願意釋出疫苗，台灣是否能收到？他回應，台灣在防疫部分的出色表現讓全世界印象深刻，運用所謂的「台灣模式」有效抑制疫情，因此他有信心台灣政府這次能夠有效地再度控制疫情。上周五美國衛生部長貝西拉和台灣衛福部長陳時中通電話討論疫情。

酈英傑也表示，美國肯定台灣的能力與日俱增，持續加碼投資美台夥伴關係，「美台關係之深之廣遠超出眾人的想像，而且更以不同的方式持續成長茁壯中。」酈英傑還特地拿出一顆鳳梨，暗示先前台灣鳳梨被中國大陸禁止進口的事件，「台灣展現了決心與團結，這使得霸凌手段適得其反。」

台灣 美國優先 疫情

上一則

+633本土確診 台灣單日11死 啟動北患南送

下一則

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了軍火也買了 死11人不算多？

延伸閱讀

陸盼疫苗輸台 陳時中酸「他們在打的 我們不敢用」

陸盼疫苗輸台 陳時中酸「他們在打的 我們不敢用」
陸願贈台世衛認可疫苗 國台辦問：要還是不要只須清楚回答

陸願贈台世衛認可疫苗 國台辦問：要還是不要只須清楚回答
台買BNT疫苗破局甩鍋北京介入 蔡英文臉書遭灌爆

台買BNT疫苗破局甩鍋北京介入 蔡英文臉書遭灌爆
接種率低 就快過期 港府要捐疫苗百萬劑

接種率低 就快過期 港府要捐疫苗百萬劑

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？