稱台灣確診率相對低 酈英傑暗示：美疫苗不急送台灣

AIT處長酈英傑昨發表離任演說，提到台灣面對霸凌時，特地拿出鳳梨，暗示台灣鳳梨之前被大陸禁止進口事件。(取材自臉書)

路透26日報導，美國駐台灣 最高外交官、美國在台協會（AIT）處長酈英傑暗示，華府不急於向台灣發送新冠肺炎疫苗。他認為，台灣新冠病毒感染人數仍相對較少，但他說，雙方正持續協商這議題。

不過，路透隨後的更新報導重點放在酈英傑對台灣控制這波疫情 有信心，表示美國派送標準需考量多項因素，將繼續與台灣所有層級就疫苗議題密切討論。但酈英傑還是沒說疫苗是否已在運往台灣途中。

酈英傑說，台灣周圍的國家目前都有疫情升溫的情況，台灣的確診率和人數仍是世界上較低的地方，美國和台灣在疫情爆發以來在許多方面有合作，包括檢測、疫苗和藥品研發等，雙方一直努力克制疫情再度爆發。

對此，前立委孫大千表示，這就是民進黨口中的「真朋友」嗎？吳釗燮和蕭美琴還有什麼臉來面對台灣人民呢？酈英傑的話用白話文翻譯只有三個重點，結論就是台灣只能自立自強，自生自滅：

一，因為台灣確診人數相比全世界仍然算低，而周圍鄰近國家的疫情也比台灣嚴重，所以台灣不會在美國優先 考慮的名單，台灣人民可以趁早死了這條心。

二，台灣模式過去曾經有效控制疫情，所以這一次台灣人民還是只能靠自己，美國老大哥只會在旁邊為台灣加油打氣。

三，台灣正在研發疫苗，可能在幾個月之後會出廠，美國會持續跟台灣在各個層級就疫苗密切討論。所以，與其期待美國疫苗，不如等著打國產疫苗，至於台灣人民撐不撐得到那個時候，就要看天意了。

酈英傑昨天舉行線上卸任演說記者會，回答媒體提問。被問到，台灣疫情升溫並缺疫苗，美國總統拜登說美國願意釋出疫苗，台灣是否能收到？他回應，台灣在防疫部分的出色表現讓全世界印象深刻，運用所謂的「台灣模式」有效抑制疫情，因此他有信心台灣政府這次能夠有效地再度控制疫情。上周五美國衛生部長貝西拉和台灣衛福部長陳時中通電話討論疫情。

酈英傑也表示，美國肯定台灣的能力與日俱增，持續加碼投資美台夥伴關係，「美台關係之深之廣遠超出眾人的想像，而且更以不同的方式持續成長茁壯中。」酈英傑還特地拿出一顆鳳梨，暗示先前台灣鳳梨被中國大陸禁止進口的事件，「台灣展現了決心與團結，這使得霸凌手段適得其反。」