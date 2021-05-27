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飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了軍火也買了 死11人不算多？

記者林麗玉、江婉儀／台北27日電
柯文哲提到，他的知識告訴他，「我們要等到8月打疫苗，而且打的是國產疫苗，等同國運堵在一個不可知的期望上面。」(圖：／北市府提供)
柯文哲提到，他的知識告訴他，「我們要等到8月打疫苗，而且打的是國產疫苗，等同國運堵在一個不可知的期望上面。」(圖：／北市府提供)

針對美國在台協會處長酈英傑提到台灣確診數仍算低、美國政府還在擬定疫苗釋出分配標準等說法，台北市長柯文哲不滿的說，和印度比起來，當然台灣疫情才剛開始，「可是萊豬也吃了、軍火也買了，死11個人不算多？我實在很不想批評別國駐台大使。」美國自己有優先順序，國內優先，然後是拉丁美洲，台灣不會是他們的優先順序，所以台灣的問題要自己解決。

柯文哲表示，「我的知識告訴我說，我們如果要等到8月打疫苗，而且是要打國產疫苗 ，我覺得這等於國運賭在一個不可知的期望上面。」他說，「我認為這個狀況要撐到8月撐不下去，會死傷慘重」。

柯文哲說，過去中央大官一直說疫苗幾月就到了，行政院長蘇貞昌也說幾月就來了，現在呢？蔡總統還說已買了幾千萬劑，重點是到底什麼時候會來，「不要老是說買了多少空泛的話，到底疫苗什麼時候會來才重要」。

至於大陸國台辦說要免費給台灣疫苗，柯文哲抓頭請台北市衛生局長黃世傑代答。黃世傑說，大陸的疫苗也是COVAX認證，除非有更好疫苗，否則也不是說不能被考慮。

新北市長侯友宜則表示，採購疫苗只有一句話「快、夠、好」，現在殷殷期盼疫苗趕快來，才能夠讓這波疫情穩定控制下來，不管是哪個方法或管道，不論地方是否要自己申請採購，一定要跟中央合作，不是單一地方的事。

疫苗 台灣 柯文哲

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