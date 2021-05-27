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傳郭台銘要採購上海復星疫苗 永齡基金會三點澄清

記者江婉儀／新北27日電
劉宥彤呼籲「政治要為經濟服務」，希望台灣減少政治力，讓大家盡快有疫苗。(記者江婉儀／攝影)
劉宥彤呼籲「政治要為經濟服務」，希望台灣減少政治力，讓大家盡快有疫苗。(記者江婉儀／攝影)

日前傳出鴻海集團創辦人郭台銘欲透過鴻海公司及永齡基金會，購買1000萬劑上海復星BNT疫苗，捐贈給台灣政府使用。永齡基金會執行長劉宥彤今天到新北市衛生局捐贈1000個科技防護面罩，劉宥彤表示，北京政府沒有干涉購買疫苗，認為「政治要為經濟服務」，希望台灣減少政治力，讓大家盡快有疫苗。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭董看到醫護人員面罩透光率很差，影響視線，決定與夏普戴社長捐贈蛾眼科技面罩，視線不會受到阻擋，也不會起霧，光線很暗的情況下也不會受到影響，對醫護人員來講是很大的幫助，現在來新北捐贈1000個面罩，待會會到台北捐贈1000個。

劉宥彤說，她今天提出3點澄清，一、媒體報導有關於北京政府、國台辦等政治力介入，事實上，上海復星、德國BNT的疫苗是完全一樣的，雙方與美國輝瑞之間是屬於商業合作模式，甚至早在美國輝瑞之前，上海復星就已經在這個合作案裡面了，跟政治沒有太大的關聯性。

第二，郭先生一本初衷，尤其現在疫苗購買很困難，郭先生本來希望鴻海與永齡基金會可以合資向國外購買，企業可以拋磚引玉，可以為國家盡一份心力，為國家爭取重要的物資，為台灣民眾與國家都是一件好的事情。

第三，郭先生一再強調，「政治要為經濟服務」，以現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法還是要有疫苗，現在疫情對於醫護人員以及民生經濟有很大的壓力，希望民眾有機會可以提早接種疫苗。

蔡英文總統表示，疫苗採透需由中央統籌，劉宥彤對此表示，很認同疫苗採購需要有專業過程，但如果讓民間也來參與，大家集思廣益都可以開放性思考。

中央指出，8月會引進1000萬劑新疫苗，被問及是否認為進度太慢，劉宥彤表示，時間不是問題，對於所有國家政策都很支持，希望防疫一條心，大家都能團結再一起。

永齡基金會執行長劉宥彤27日到新北市衛生局捐贈1000個科技防護面罩。(記者江婉...
永齡基金會執行長劉宥彤27日到新北市衛生局捐贈1000個科技防護面罩。(記者江婉儀／攝影)

疫苗 台灣 鴻海

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