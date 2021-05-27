飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

中央流行疫情指揮中心5月27日記者稅 。(記者楊雅棠／攝影)

這波新冠肺炎本土疫情 自5月11日以來，越來越嚴峻。含校正回歸 個案，台灣 今天新增667例本土個案，另確診個案再創新高，新增13例死亡。

指揮官陳時中表示，今天新增405例新冠肺炎確定病例，分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。

指揮中心統計，台累計6761例確診，分別為1124例境外移入，5584例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另15例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3549、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中59例死亡。

新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為臺北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，臺中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、臺東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為臺北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及臺中市各3例，基隆市2例，嘉義市及臺南市各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，台灣累計6761例確診。