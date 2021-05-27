我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

台灣新聞組／台北27日電
中央流行疫情指揮中心5月27日記者稅 。(記者楊雅棠／攝影)
中央流行疫情指揮中心5月27日記者稅 。(記者楊雅棠／攝影)

這波新冠肺炎本土疫情自5月11日以來，越來越嚴峻。含校正回歸個案，台灣今天新增667例本土個案，另確診個案再創新高，新增13例死亡。

指揮官陳時中表示，今天新增405例新冠肺炎確定病例，分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。

指揮中心統計，台累計6761例確診，分別為1124例境外移入，5584例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另15例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3549、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中59例死亡。

新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為臺北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，臺中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、臺東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為臺北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及臺中市各3例，基隆市2例，嘉義市及臺南市各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，台灣累計6761例確診。

校正回歸 台灣 疫情

上一則

三立為萬華病毒道歉 財經台卡位

下一則

新聞眼／台醫療瀕崩潰 指揮中心蒙眼稱只是緊繃

延伸閱讀

台增633例確診 馬祖也出現案例

台增633例確診 馬祖也出現案例
廣州「飲早茶群組」擴大 海珠區1人確診 荔灣全民檢測

廣州「飲早茶群組」擴大 海珠區1人確診 荔灣全民檢測
三級警戒延長 雙北急診爆滿…病床擠滿、患者躺走廊

三級警戒延長 雙北急診爆滿…病床擠滿、患者躺走廊

台灣疫情未歇 連3天6死 張上淳：預期會更多

台灣疫情未歇 連3天6死 張上淳：預期會更多

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？