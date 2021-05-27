地方要求授權自買輝瑞疫苗 蔡英文：須由中央統籌

蔡英文總統五二○就職周年，「缺水、缺電、缺疫苗」被譏為難堪大禮，但地方政府呼籲開放自行採購疫苗，卻被蔡總統打回票。（記者林澔一／攝影）

新冠疫苗 採購不理想，南投縣政府昨天去文中央流行疫情指揮中心，要求同意由縣府購買上海復星醫藥代理的輝瑞疫苗供民眾施打，新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善也呼籲開放地方採購。不過，蔡英文 總統強調，疫苗購買必須由中央統籌，避免法律與政治雙重風險。

蔡英文昨天在民進黨中常會表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國AZ，美國Moderna（莫德納）及德國BNT（輝瑞），台灣 都積極接洽採購，也順利訂購到英美兩支疫苗，包括外購和國產已經購買近3000萬劑，會在未來幾個月分批到貨，到了8月底有累計1000萬劑疫苗。

不過地方等不及了，除了金門日前已呼籲開放地方政府採購疫苗，多位國民黨縣市首長也跟進。國民黨主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜也呼籲民進黨政府鬆手，讓地方政府自行採購疫苗。

蔡英文說，疫苗採購攸關國人健康，涉及嚴格供貨、冷鏈及嚴謹緊急授權程序，因此必須由中央統籌，並且配合中央整體防疫策略，讓疫苗施打都可以順利進行，符合公平性。已採購的AZ和Moderna，指揮中心是直接與原廠或透過COVAX向原廠洽購，只有跟原廠洽購才可獲得原廠在品質與安全的直接保證及負擔責任，避免法律與政治的雙重風險。

她指出，德國的BNT，台灣與德國原廠也一度幾乎要完成簽約，「但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約」。

對於蔡英文「中國介入說」，台灣東洋回應，當時未能與BNT完成代理，主要是「在價格、數量等內容未能與疾管署取得共識」，以致停擺。指揮中心也承認，疫苗進口應由正式代理廠商提出申請，經核可才能進口，且應由中央統籌處理，「並非不能找代理商購買」。

衛福部食藥署署長吳秀梅補充說明，指揮中心原則為透過台灣合格的藥商與原廠洽購，在取得疫苗資訊後，向食藥署提出申請，並不是禁止代理商代理疫苗；國際常有仲介詐騙、疫苗詐騙等案件，為了確保疫苗的來源，希望能直洽原廠。

蔡英文說，會盡全力加速疫苗到貨，讓台灣在8月底能夠有更多疫苗提供給國人接種。