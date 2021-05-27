台買BNT疫苗破局甩鍋北京介入 蔡英文臉書遭灌爆

蔡英文總統在臉書指出，「德國的BNT疫苗，台方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。」相關說法引來大批網友質問。（取材自蔡英文臉書）

新冠肺炎本土疫情大爆發，台灣 民眾渴望疫苗 來救急，許多地方政府甚至希望自行向中國採購由上海復星代理的BNT輝瑞疫苗，希望中央放行。昨天蔡英文總統在臉書上指出，「德國 的BNT疫苗，台方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。」不過相關說法引來大批網友質問，湧入上萬則留言，部分網友質疑台灣不向代理商購買疫苗是違反國際規則，也有人問，「不找代理商，原廠為什麼要賣？」

蔡英文在臉書上說，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗及德國的BNT疫苗，台方都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，台方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。

蔡英文也說，台灣已經購買將近3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。會盡全力加速到貨，提供更多疫苗給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定、充裕的疫苗。

但有網友問，台灣目前每天死亡案例逐漸上升，到底什麼時候才會有足夠疫苗抗疫？也有很多人希望蔡總統給一個明確的時間。還有網友質疑，東洋董事長林全去年曾公開與上海復星洽購疫苗始末，「現在距離8月還有兩個多月，太久了。」不過也有網友認同政府，直說「支持疫苗由中央統籌」、「總統加油，我要注射台灣製造的疫苗」。