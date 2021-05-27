我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

台買BNT疫苗破局甩鍋北京介入 蔡英文臉書遭灌爆

記者丘采薇／台北27日電
蔡英文總統在臉書指出，「德國的BNT疫苗，台方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。」相關說法引來大批網友質問。（取材自蔡英文臉書）
蔡英文總統在臉書指出，「德國的BNT疫苗，台方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。」相關說法引來大批網友質問。（取材自蔡英文臉書）

新冠肺炎本土疫情大爆發，台灣民眾渴望疫苗來救急，許多地方政府甚至希望自行向中國採購由上海復星代理的BNT輝瑞疫苗，希望中央放行。昨天蔡英文總統在臉書上指出，「德國的BNT疫苗，台方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。」不過相關說法引來大批網友質問，湧入上萬則留言，部分網友質疑台灣不向代理商購買疫苗是違反國際規則，也有人問，「不找代理商，原廠為什麼要賣？」

蔡英文在臉書上說，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗及德國的BNT疫苗，台方都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，台方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。

蔡英文也說，台灣已經購買將近3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。會盡全力加速到貨，提供更多疫苗給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定、充裕的疫苗。

但有網友問，台灣目前每天死亡案例逐漸上升，到底什麼時候才會有足夠疫苗抗疫？也有很多人希望蔡總統給一個明確的時間。還有網友質疑，東洋董事長林全去年曾公開與上海復星洽購疫苗始末，「現在距離8月還有兩個多月，太久了。」不過也有網友認同政府，直說「支持疫苗由中央統籌」、「總統加油，我要注射台灣製造的疫苗」。

疫苗 台灣 德國

上一則

新聞眼／台醫療瀕崩潰 指揮中心蒙眼稱只是緊繃

下一則

黑白集／蔡英文聽不到的聲音

延伸閱讀

蔡英文：疫苗須中央統籌 已購近3000萬劑

蔡英文：疫苗須中央統籌 已購近3000萬劑
綠網軍反串造假陸認知作戰 高檢署下令嚴查

綠網軍反串造假陸認知作戰 高檢署下令嚴查
觀察站／一手打假一手造假 自毀人民對執政者信任

觀察站／一手打假一手造假 自毀人民對執政者信任
在野批綠色認知作戰「豐功瑋業」 促蔡英文道歉

在野批綠色認知作戰「豐功瑋業」 促蔡英文道歉

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？