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新聞眼／台醫療瀕崩潰 指揮中心蒙眼稱只是緊繃

記者 邱宜君
疫情指揮中心指揮官陳時中堅稱「台灣醫療只是緊繃，絕對沒有崩潰」。（圖：指揮中心提供）
疫情指揮中心指揮官陳時中堅稱「台灣醫療只是緊繃，絕對沒有崩潰」。（圖：指揮中心提供）

北市聯醫工會25日發出求救信，痛述等不到床的病人塞在小空間裡、躺在床上，醫護人員在資訊不明、缺乏後援、高感染風險下過勞工作。但指揮官陳時中卻是簡單回應，「醫療只是緊繃，絕對沒有崩潰。」對於全國及雙北醫療量能，指揮中心幾乎閉口不談，只說中央不會再說明雙北床數。

場景轉至北市記者會，被問到市聯醫慘況時，具有醫師背景的台北市市長柯文哲說「不用看數字，我去現場看，看到人是被抬出來的，加護病床都是滿的，就知道很不妙。」

事實上，連台大醫院也快撐不住，院長吳明賢昨在臉書貼文「Hospitals Need Help」，指這波新冠病患人數眾多，重症比率偏高，台大加護病房已超量無法再收，希望指揮中心盡快提辦法，解決收治問題。

指揮中心輕描淡寫，但第一線醫療場景卻宛如殘酷世界，建議指揮官陳時中應該親至醫院現場，了解醫護人員的壓力，感受醫療體系即將崩解的恐怖氣氛，這遠比精美手版上的表格數據還要真實。

當醫院求救時，指揮中心始終蒙著眼睛，活在另一個世界。當記者看到死亡個案，得知有人死在家中、檢疫旅館、集中檢疫所，有人死後確診、到院前死亡，指揮中心答案幾乎都是「不清楚」、「了解中」。

當陳時中手比著趨勢圖的曲線，認為「疫情沒有更嚴峻」時，絲毫聽不進中研院學者何美鄉、台大前感染科醫師林氏璧的建言，以重症人數回推，社區中潛藏著巨大確診黑數，只是篩檢量能不足，而美化了趨勢，事實上，黑數仍持續在社區中創造隱形傳播鏈。

社區病毒已經累積到一定程度爆發出來，指揮中心似乎還在自欺欺人。此刻，連台大醫院都在求救了，陳時中仍強調，醫療只是緊繃。昧於事實的防疫措施是不會成功的，希望指揮中心聽到醫療人員的痛苦心聲，真該加把勁了。

陳時中 疫情 防疫

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