41萬劑AZ疫苗 專責病房醫護先開打

派出所關門 台北市警萬華分局西門町派出所爆發員警染疫，25日起全員隔離14天，關閉一晚清消，一名警員背著行李撤離，和同僚道別。（記者邱德祥／攝影）

第3批到貨的41萬劑AZ疫苗 將於27日配發各地，28日開打，指揮中心指揮官陳時中 說，6月底將有200萬劑疫苗到貨，8月底含國產疫苗則有1000萬劑疫苗可用。

中央流行疫情 指揮中心副指揮官陳宗彥昨天在記者會表示，新一批41萬劑AZ疫苗，最快明天配發到各縣市，預計周5可開始施打，將以專責病房醫護人員優先施打。

疫情指揮中心日前公布，新一批41萬劑AZ疫苗封緘後預計可以銜接下去，施打比例最高的是第3類對象，包括航空機組員等高風險第一線工作人員。

依照指揮中心規畫41萬劑疫苗施打優先順序，首先為專責病房醫護人員，其次為醫護人員，以及直接從事防疫工作人員。發言人莊人祥表示，將先扣留在12周內接種第二劑疫苗的劑量，保留給第一到第3類人員優先施打，適用對象將視疫情發展，進行調整。

雖然政府現在就能預知國產疫苗可在8月救急，擔任救火隊，但國產疫苗第3期臨床試驗迄今尚未開始，能否獲得歐盟EMA、美國食品藥品管理局（FDA）認證仍未可得知。

陳時中表示，新冠疫苗分批到貨，6月200萬劑，8月底可達1000萬劑，其中包括國產疫苗，這也說明，未來大部分國人必須接種本土疫苗，只是3期臨床試驗尚未開始，日後能否獲得EMA、FDA認證，尚未可知，但國產疫苗還是能夠「預知上市」。

指揮中心對於已經通過世衛組織認可的大陸疫苗，態度始終強硬，直指「品質不值得信任、沒信心」，但對於尚未完成2期的本土疫苗，卻格外寬容，在疫情險峻之際，更顯諷刺，政治凌駕專業。