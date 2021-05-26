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台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

台灣疫情未歇 連3天6死 張上淳：預期會更多

台灣新聞組／台北26日電
台大醫院快篩站醫護人員工作時全副武裝，不敢輕忽。（記者余承翰／攝影）
台大醫院快篩站醫護人員工作時全副武裝，不敢輕忽。（記者余承翰／攝影）

疫情延燒，連續3天均新增6例死亡個案，當中包括到院前死亡、死後確診，指揮中心專家小組召集人張上淳說，「預期會有更多死亡個案。」，原因在於4成確診者為高齡且多慢性病，在高齡確診者中，兩成為重症。

指揮中心統計，現有357人嚴重肺炎，139人呼吸衰竭，99人使用呼吸器，兩人需以葉克膜維生。

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰表示，許多死者確診及死亡時間很近，研判重症人數還沒到高點，必須密切觀察幾天，在三級警戒實施前的確診人數眾多，如果沒妥善治療，最近可能湧現一批重症患者，令人擔心。

台大醫院一名專責病房護理師表示，最近幾天，不分日夜均有確診病人入院，院方已經清出台大東址病房的負壓隔離病房所有病床，收治病情較輕的患者，但不管空出多少床位，一下子就滿了。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，要把重症病人轉至外縣市醫院，難度較高，建議儘速啟動雙北幾家專責醫院，並徵調外縣市醫師、護理師北上，補足人利空缺。

此外，台灣這波疫情迄今尚未能有效控制，甚至還擴散至中國大陸。上海、廈門均發現來自台灣的確診者，廈門更是連續3天攔截下來自台灣的確診者。深圳鹽田港則發現多名新冠病毒無症狀感染者，都與一艘來自高雄港的貨櫃輪有關。

上海市衛生健康委員會曾於23日通報，一名在台生活的大陸籍人士，從台灣抵達上海浦東國際機場，22日被確診。

廈門市衛生健康委員會周2通報，廈門24日報告新增2例來自台灣的新冠肺炎確診病例，這已是廈門連續第3天發現來自台灣的確診者。

此外，深圳市衛生健康委員會表示，本月21日，深圳在鹽田港國際貨輪的登輪作業人員例行檢測中，發現5名感染者，這5人曾與來自高雄港的國際貨櫃輪「東方溫哥華」號有關。

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