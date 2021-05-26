自購疫苗 指揮中心嗆「先申請」南投縣府公文出門

南投縣政府上午緊急行文中央疫情指揮中心，請求授權地方政府買疫苗。記者黑中亮／攝影

中央宣布41萬劑AZ疫苗 周5施打，台北市長柯文哲說北市疫苗僅剩下兩瓶，希望中央動作再快一點，彰化縣長王惠美也向中央爭取多一些配額，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕尊重中央分配，但催促中央趕快再引進疫苗，南投、金門縣則已等不及，要申請自購疫苗，南投縣長林明溱更表明將向大陸採購30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，「被駡也沒關係，救人要緊」。

指揮中心發言人莊人祥25日晚回應，進口BNT疫苗，必須照正常程序，透過藥廠向食藥署申請藥物許可證，不是只有發文在媒體放話，言下之意，就是台灣 只禁陸製疫苗，但是大陸醫藥商代裡的外國疫苗並不受限。

莊人祥說：「因為從國外進口應該要有藥廠去進口藥證，目前並沒有看到有人來申請藥證，想要申請的話就趕快進行。」

南投縣長林明溱請中央疫情 指揮中心授權地方買疫苗，26日上午9時30分以最快方式由衛生局發出公函，行文指揮中心點頭授權，只盼能救南投縣民，別讓縣民繼續被感染。

南投縣衛生局籲請中央不要駁回，同意地方政府自購疫苗，獲准後馬上買上海復星代理的德國BNT輝瑞疫苗。公函內容如下：

鑒於COVID- 19疫情已發生社區傳染，民亟需施打疫苗以提升免疫力。建請貴中心同意開放縣市政府購買上海復星醫藥（集團）股份有限公司代理之Pfizer-BioNTech COVID- 19疫苗供民眾施打，請查照。

柯文哲昨天指出，台北市疫苗僅剩下兩瓶，可供20個人施打，希望中央動作再快一點，不知為何要拖到明天。至於中央說6月中會有200萬劑疫苗，聽說是莫德納，但中央也沒有明確講。至於中央宣布8月底會有1000萬劑疫苗，柯說，「說有，但到底是什麼，也不知道。」

侯友宜表示，41萬劑疫苗不夠全國用，新北分到多少，尊重中央，更重要是新北市疫苗完全不夠，想打都沒有辦法，國家要趕快引進疫苗，讓不只是醫護人員、跟防疫相關第一線同仁都優先施打，讓他們能保護自己。

「每天都開防疫記者會，卻沒有給老百姓治療預防的方式，光講有什麼用！」林明溱表示，南投要買的是上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗，並非中國疫苗，粗估動用預備金2500萬元採購，讓全南投縣民都打一劑。

林明溱說，浙江國台辦也有跟我們聯繫，如果台灣需要，南投縣需要協助的話，他會盡量協助我們，包括疫苗。

此外，大陸國台辦24日再度聲明，願意提供大陸製疫苗，並考慮向台灣派出疫情防控專家。上海市醫藥衛生發展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會昨也透過新華社釋放訊息稱，願意向台灣捐贈新冠肺炎疫苗。「希望島內有關方面從人道主義和同胞之情出發，為這批疫苗盡快輸台提供便利，去除障礙。」

陸委會稱，疫苗的輸入及施打使用，事關人民健康安全，我政府既有的程序與規範均很明確。新冠疫情發生以來，陸方從未透過兩岸既有管道，向我方提出陸方疫苗的有關資訊，卻每每藉台灣疫情升溫時，惡意批評我政府阻撓陸製疫苗輸入，散布不用陸製疫苗即不顧民眾安危的謬論。