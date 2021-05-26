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1張圖：全美死亡破59萬 39.5%民眾完成接種

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

新聞眼╱要什麼沒什麼 陳時中別急甩鍋 先檢討自己

記者 蔡惠萍
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

昨天防疫指揮官陳時中因為心疼警察取締偷營業的八大行業以及不戴口罩的民眾染疫而哽咽，更說因為有人沒有好好做事，加重社會負擔，這些人應該要檢討。但本土疫情大爆發後，大家才發現過去一年多來，「防疫模範生」都建構在虛假的沙堡上，這波大浪打來，大家才發現，要疫苗沒疫苗、要病房沒病房、要快篩沒快篩，真正沒有好好做事、加重各行各業負擔的人，就是陳時中。

雙北在這次疫情中成了重災區，也更加凸顯了過去中央的不作為。台北市長柯文哲說，台北市目前只剩下兩瓶AZ疫苗，只夠20人打，呼籲中央要盡快採買國際疫苗現貨，疫苗每晚到一天，台灣的人命跟經濟損失就愈大。而之所以會出現「校正回歸」的情況，也是因為核酸檢驗（PCR）實驗室檢驗大塞車，陳時中最近才說要補助民間提升檢驗設備，凸顯過去這一年多來，實驗室的量能根本也沒擴充。

過去只要提到快篩、廣篩就會被當成逆時鐘，但如果基層醫生有快篩工具，當初最早染疫的諾富特主管就不會連跑三家診所才檢出染疫，台灣廠商早已研發出技術純熟的快篩試劑，國外民眾也輕易可從電商網站購得自行使用，但衛福部卻列為管制用品，現在企業想團購給員工使用，同樣於法不合。

最近金門想要自保要求旅客快篩，陳時中用一紙新聞稿就強拆了金門縣政府設在機場的快篩站，難道他就不心疼醫療資源不足的金門會增加負擔嗎？

話說回來，如果今天大家有疫苗可打，警察還需要擔心執行公務時被染疫嗎？如果不是陳時中同意放寬機師檢疫期、漠視諾富特管理問題，大家需要收拾殘局嗎？甚至如果他願意早點開放快篩，現在也不用追社區感染跑。陳時中別急著甩鍋別人，先檢討自己吧。

陳時中 疫苗 台灣

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