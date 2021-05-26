我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

黑白集／大疫來襲見真心 WHO can Help

黑白集
外交部長吳釗燮。(本報資料照片)
外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

世界衛生組織（WHO）舉行年會，台灣第五度被拒，依例發文抗議。去年外交部抗議時，意氣風發宣布2000萬片口罩援外；但今年，外長吳釗燮只推文說「是時候讓大家看看WHO can Help」。

吳釗燮多次嗆譚德塞，這回客氣許多，喊話「是時候把政治放一邊，讓台灣加入WHO」。去年台灣跟著川普出征世衛，拉到美日等八國駐聯大使提外交照會挺台，吳釗燮得意宣稱是國際支持的頂峰。站在巨人肩上都跨不過門檻，今年換成美國加七大工業國、歐盟議員組啦啦隊，依然未能粉碎國際現實。

中國大陸聲稱，已為台灣參與WHO妥善安排，台灣外交部斥為謊言。這類交鋒，是例行公事。但人民更想知道的是：美國力挺台灣與會，為何不提案？外交部連年宣稱「全球挺台力道今年最高」，卻不見歐美真正的行動；看來，口惠和謊言只是一線之隔。

世衛說，台灣能否與會，要會員國多數決。美國則推說，譚德塞可直接邀請。可見，白宮並無把握和中國數人頭拚輸贏。悲憤的是，這些不願為台灣舉手的「真朋友」，在大疫來襲時，連一劑疫苗都吝於相助；反倒是被陳建仁批為「敗事有餘」的世衛，兩度透過COVAX雪中送炭。

吳釗燮推文附有台北烏雲密布的照片，圖比文更語帶雙關，勾勒出受困外交及疫情雙戰場的台灣。WHO can Help？

台灣 WHO 世衛

上一則

3級警戒延長 5成餐飲歇業 憂7月倒光光

下一則

在野批綠色認知作戰「豐功瑋業」 促蔡英文道歉

延伸閱讀

WHA討論疫情防範 歐盟要求世衛：研究疫源所有假設

WHA討論疫情防範 歐盟要求世衛：研究疫源所有假設
WSJ揭疫源來自武漢實驗室 中反批「陰謀論」

WSJ揭疫源來自武漢實驗室 中反批「陰謀論」

11.5萬醫護染疫亡 譚德塞籲：保護醫護應列為緊急事項

11.5萬醫護染疫亡 譚德塞籲：保護醫護應列為緊急事項
陸點名台外交部長吳釗燮 是「台獨頑固分子」

陸點名台外交部長吳釗燮 是「台獨頑固分子」

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

2021-05-19 02:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男