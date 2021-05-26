黑白集／大疫來襲見真心 WHO can Help

外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

世界衛生組織（WHO ）舉行年會，台灣 第五度被拒，依例發文抗議。去年外交部抗議時，意氣風發宣布2000萬片口罩援外；但今年，外長吳釗燮只推文說「是時候讓大家看看WHO can Help」。

吳釗燮多次嗆譚德塞，這回客氣許多，喊話「是時候把政治放一邊，讓台灣加入WHO」。去年台灣跟著川普出征世衛 ，拉到美日等八國駐聯大使提外交照會挺台，吳釗燮得意宣稱是國際支持的頂峰。站在巨人肩上都跨不過門檻，今年換成美國加七大工業國、歐盟議員組啦啦隊，依然未能粉碎國際現實。

中國大陸聲稱，已為台灣參與WHO妥善安排，台灣外交部斥為謊言。這類交鋒，是例行公事。但人民更想知道的是：美國力挺台灣與會，為何不提案？外交部連年宣稱「全球挺台力道今年最高」，卻不見歐美真正的行動；看來，口惠和謊言只是一線之隔。

世衛說，台灣能否與會，要會員國多數決。美國則推說，譚德塞可直接邀請。可見，白宮並無把握和中國數人頭拚輸贏。悲憤的是，這些不願為台灣舉手的「真朋友」，在大疫來襲時，連一劑疫苗都吝於相助；反倒是被陳建仁批為「敗事有餘」的世衛，兩度透過COVAX雪中送炭。

吳釗燮推文附有台北烏雲密布的照片，圖比文更語帶雙關，勾勒出受困外交及疫情雙戰場的台灣。WHO can Help？