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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

10天3584確診 全台三級警戒評估延長 最快6月中回歸正常

台灣新聞組╱台北25日電
萬華區快篩陽性率仍偏高，24日早不少民眾在西園醫院人行道排隊領號碼牌，等候篩檢。(記者侯永全／攝影)
萬華區快篩陽性率仍偏高，24日早不少民眾在西園醫院人行道排隊領號碼牌，等候篩檢。(記者侯永全／攝影)

台灣昨天新增334例新冠肺炎本土個案，加上校正回歸本土個案256例，總計590例。5月15日雙北升為警戒三級以來，十天內確診者已達3584例，北市一家養護中心爆發群聚感染，部立桃園醫院再傳護理師疑似確診，高鐵、北捷也紛傳清潔員、保全員染疫，全台疫情持續發燒。

全台三級警戒原本觀察至5月28日，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜認為28日要解除三級警戒有困難，基隆市長林右昌率先以「三個不明、兩個穩定」為由，建議三級警戒延長兩周至端午節連假前夕，高雄市長陳其邁隨後也建議延長。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有不少專家建議有必要延長，指揮中心正在研議。專家指出，目前第一波高峰反映出萬華、板橋地區社區染疫狀況，必須觀察5月28日後確診資料才能判定疫情是否下降，因此三級警戒期勢必延長。

台灣本島目前僅剩台東縣零確診，金門、澎湖、連江等三外島也零確診。指揮中心表示，昨天本土與校正回歸的590例仍集中在雙北，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例，獅子會社團及葡萄盤商均為六例，其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。

陳時中分析連續三天「校正回歸」病例數，從發病日來看，5月15到17日為疫情高峰期，目前還處於高原期，（確診）高峰已到某一個點，從校正回歸以後趨勢來看，維持平穩情況。台大公衛學院教授陳秀熙表示，這波本土疫情在15日達到高峰，當時萬華陽性率為10%至13%，最近雙北快篩陽性率逐漸下降，預估6月中旬後才有可能漸漸回歸正常生活。

疫情 校正回歸 台灣

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