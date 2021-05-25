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台增281例+校正261例 本土確診破4000

離島自保中央不准 金門快篩令遭撤 縣長轟：政府已讀不回

台灣新聞組╱台北25日電
金門縣府原本在機場設置快篩站，24日早卻遭金門航空站要求拆除，引起縣長楊鎮浯的不滿。(記者蔡家蓁／攝影)
金門縣府原本在機場設置快篩站，24日早卻遭金門航空站要求拆除，引起縣長楊鎮浯的不滿。(記者蔡家蓁／攝影)

金門縣政府前天公告，所有入境人員須持三天內核酸檢驗陰性證明，否則必須「入境快篩」，但昨天在執行前數小時，遭中央流行疫情指揮中心以違法為由，撤銷這項公告。金門縣長楊鎮浯表示，縣府兩度函請中央在台灣往離島航線機場設篩檢站，中央已讀不回，地方決定自己做，又被稱違法，他實在無法接受。

指揮官陳時中說，曾在防疫會議告知金門這種作法不理想，恐造成民眾相互區隔，「儘管金門的想法沒錯，但專家均不同意如此強烈的防疫手段。」副指揮官陳宗彥說，全台防疫「標準一致，說法一致、做法一致」。

陳時中：怕各地跟進 破壞生活圈

陳時中說，金門縣政府曾發函至指揮中心，也曾在防疫會議提出建議，希望指揮中心在台灣往離島航線機場設置篩檢站，且要求陰性證明才能前往離島，以保全離島醫療。會議中，就曾告知金門這種防疫方式並不理想，一旦做出上述區隔，各縣市起而效尤，恐破壞生活圈。陳時中也表示，金門防疫確實有特殊性，「我們會討論，提供比較好的建議」。

由於中央、地方防疫頻傳不同調，蔡英文總統昨天在臉書表示，「病毒從不管我們支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。」行政院長蘇貞昌說，防疫政策具全台一致性，將請指揮中心在每日全台疫情會議瞭解各地方政府需求，統合協調相關防疫作為，避免地方與中央不同調。

楊鎮浯昨天凌晨就知悉指揮中心撤銷金門快篩令，但上午仍依既定行程到金門尚義機場檢視快篩站整備情形。

楊鎮浯看到快篩站被拆，當場大動肝火氣憤質問，「誰拆的？七早八早拆給誰看？」金門航空站主任洪念慈解釋，因中央認定縣府快篩令違法，航站因此無法提供場地。楊鎮浯說，疫情嚴峻，政府應有「寧可多做，不要不做」心態，既然強制快篩違法，縣府就調整為「非強制性勸導入境旅客進行快篩」。

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