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金門快篩被禁 澎湖喊卡 馬祖改填表

台灣新聞組╱台北25日電
金門縣長楊鎮浯（左）到尚義機場，發現快篩站竟被拆除，當場向金門航空站主任洪念慈（右）表達不滿。(記者蔡家蓁／攝影)
金門縣長楊鎮浯（左）到尚義機場，發現快篩站竟被拆除，當場向金門航空站主任洪念慈（右）表達不滿。(記者蔡家蓁／攝影)

中央流行疫情指揮中心撤銷金門公告設立快篩站，原本要跟進的澎湖縣也跟著喊卡，但縣府也呼籲說，「離島資源的承受力不如本島，盼中央可以因地制宜。」馬祖則是從昨天開始實施，海空入境旅客填寫健康聲明卡，縣府回收後，針對高危險族群進行快篩。

「金門作法是對的，不能放任疫情流竄，要控制在境外。」停止船班「軟封島」的綠島鄉長謝賢裕也滿腹苦水，他說，上周向縣府表達要封島，公文由縣府轉呈中央卻未獲回應；中央不給地方回應，又不准地方自行處置，也不能批評，「每天要看數字我也會」。

謝賢裕說，地方的感受最即時、反應最直接，中央應聽取地方意見加入判斷。

金門縣政府原本公告所有入境人員須持三天內核酸檢驗陰性證明，否則就「入境快篩」，但遭指揮中心撤銷。國民黨金門縣立委陳玉珍昨天直接找上指揮中心發言人莊人祥溝通。她說，離島醫療量能不足是不爭的事實，既然學者專家要開會，請盡速於三日內討論出結論，給離島的地方政府一個做法與答案。

民進黨立委陳亭妃說，拜託金門縣政府不要造成防疫多頭馬車，要遵照指揮中心指引，入境快篩很容易造成偽陽性；金門縣府擔心入境造成病毒爆發，但過度自我處理，會資訊錯亂，影響防疫過程，造成醫療負擔和恐慌。

與金門、澎湖立場一致的馬祖決定改變作法，以達到快篩目的，從昨天起實施海空入境旅客填寫健康聲明卡，縣府回收後針對高危險族群進行快篩，杜絕感染源，並呼籲返回馬祖民眾自我健康監測14天。

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