新聞評論／疫情惡化 指揮中心還在官腔官調

疫情嚴峻，政府希望企業採居家辦公，減少流動，然而上班尖峰時刻，台北橋機車海依舊，新北往北市的民眾為討生活仍需冒險奔忙，但人人戴上口罩，讓辛苦營生再添一層壓力。(記者邱德祥／攝影)

經過連續三天的「校正回歸」，台灣 本土疫情 正向4000的大關邁進，每天維持3、400例確診，而死亡人數及重症人數逐漸增加。從這樣的發展看，政府原計畫「三級警戒」要在28日解封，看來已難達成；能不提升為四級警戒，即屬萬幸。在這樣乾旱限水、供電不繼及疫情四起的「三災」交加中，指揮中心卻仍官腔官調對地方頤指氣使，對控制疫情其實毫無助益，只會讓民眾心生疑慮。

指揮中心上周六突然拋出400個「校正回歸」案例，震驚各界。誰料，次日又追加170例，昨天又增256人。政府每天公布「雙數字」，而無法一次「回歸」到底，極混淆民眾對疫情的認知。值得注意的是，接連兩天單日都新增六人死亡，顯示重症不治的情況正在上升，且多人是「死後確診」。其中原因，可能是患者未意識到自己染疫，也可能是因故拒絕就醫，或者未及等到確診通知即驟然病故。這些情況，都與近期政府的檢驗能量不足、醫療能量不均有關，使患者無法在第一時間獲得有效救治，導致病情迅即惡化。

在此病毒亂竄的當頭，指揮中心拿不出什麼好辦法來控制疫情，也未有效調度資源紓解地方之困，卻在數落地方政府的不是。這種表現，看得出任何號召全民團結抗疫的誠懇嗎？最新的事例，是金門縣府前晚發出公告，要求24日起搭機進入金門的旅客必須提出核酸檢驗陰性證明，否則即須在機場接受快篩。未料，指揮中心認為金門的做法事先未向中央申請，違反全台「標準一致、說法一致、腳步一致」的原則，連夜發布新聞稿「撤銷」金門縣府的公告，並隨即派人去拆了金門機場的快篩站。

指揮中心此舉，表面上是為了統一全台的抗疫步調，看在民眾眼裡，卻像是為了「立威」，不許任何地方擅自行動。問題是，指揮中心這種「上駟對下駟」的打法有失道理，難以贏得社會大眾認同。原因有三：第一，金門迄今尚無確診案例，地方人士希望保持「無感染」的形象，並非出於自私動機。第二，金門設置快篩站只是協助防疫，並非設置入境障礙，多數旅客也許樂意接受這項服務。第三，雙北第一時間進入三級警戒，當時其他縣市並未同步提升至三級；指揮中心所謂「全台步調一致」的原則，其實並不成立。

因此，指揮中心之所以打槍金門，是否因為「快篩」一事碰觸到了陳時中 的心中之痛；於是訴諸威權硬生生將它壓下？問題是，金門最近成了台灣旅遊熱區，金門縣府多次幫台灣四處協尋趴趴走的確診接觸者，當地居民不會感到提心吊膽嗎？指揮中心極力阻擋金門快篩，萬一病毒長驅直入，未來這筆帳一定要記在陳時中身上。更可議的是，蘇內閣自詡「超前部署」，但它看到地方超前部署，卻是一記悶棍打下，不准別人超車。試問，一個不容許「因地制宜」的政府，還算民主國家嗎？地方政府發出的公告，中央可以隨便用新聞稿即予「撤銷」嗎？

近日，代理輝瑞疫苗的上海復星集團表態，稱願意提供輝瑞疫苗給台灣；對此，陳時中僅冷冷答道，「未收到有人申請」。當疫情已惡化到這個地步，疫苗是台灣走出困局的最佳指望，而陳時中仍不改官式作風。事實上，上周他曾鬆口，說可開放地方自行購買國際疫苗；但一聽到大陸代理商要提供，他立刻變臉。這樣的指揮官，心中太多政治考量，到底把民眾的健康和國家的競爭力放在哪裡？