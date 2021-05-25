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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

單日再添6死 高齡成重症高風險群

台灣新聞組╱台北25日電
台灣新冠肺炎確診病例累計已破3000人，全台三級警戒原本觀察至28日，中央流行疫情指揮中心仍在研議是否延長，台大醫院快篩站醫護人員工作時全副武裝不敢輕忽。(記者余承翰／攝影)
台灣新冠肺炎確診病例累計已破3000人，全台三級警戒原本觀察至28日，中央流行疫情指揮中心仍在研議是否延長，台大醫院快篩站醫護人員工作時全副武裝不敢輕忽。(記者余承翰／攝影)

台灣新冠疫情愈演愈烈，昨天新增六例死亡，5月14日迄今17例死亡案中，十人死在醫院、七人到院前死亡，另有三例為死後採驗確診，台北市有名68歲快篩陽性婦人死於防疫專責旅館，外界批評醫療能量不足，眾多確診者住在家裡或檢疫旅館以致悲劇不斷發生，該由誰負責？陳時中僅表示，如果新增輕症患者均送至醫院，對於社會傷害可能更大，現階段以做好安置為首要。

另外，昨天增至84名病患使用呼吸器，分析這波3500多名確診者，重症比率為10.38%，60歲以上病患的重症率提升至19.1%，高齡仍是重症高風險群。

台北市防疫旅館昨天傳出兩起入住防疫旅館死亡案件，一名年約80歲居家檢疫男子，倒臥在大安區某防疫旅館房間死亡，另一名年約70歲女子則在中正區凱撒大飯店內身亡；台北市長柯文哲說，新冠肺炎會將危險因子放大好幾倍，北市府會請醫療部門確認死者身體狀況是否有疾病危險因子。

新北市也出現兩位老婦居家死亡案例，汐止區96歲廖姓、83歲王姓婦人分別居家隔離，先後被發現陳屍住處；因遺體沒有外傷，現場無打鬥跡象，警方初步排除外力介入，昨天報請檢察官相驗遺體後暫冰存，是否與新冠肺炎有關待釐清。

北市衛生局指出，昨被發現在大安區某防疫旅館身亡的居檢男子，是在剝皮寮快篩站快篩呈陽性，21日搭乘防疫巴士至旅館隔離。

昨天中午12時許，北市消防局獲報，日前接受徵召作為防疫旅館的凱撒大飯店內，一名女子失去呼吸心跳，救護人員趕赴現場時，女子肢體僵硬，明顯死亡，死因待釐清。

旅館 防疫 新冠肺炎

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