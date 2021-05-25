金門要自購疫苗 盼中央別擋 北京：願提供 陸委會：統戰

金門縣長楊鎮浯日前呼籲中央能同意金門縣自對岸大陸取得國際認可的合法疫苗，在疫情當下，不該有其他考量凌駕百姓的生命安全之上。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情 嚴峻，國民黨昨天強調，採購疫苗 是中央法定權責，不容卸責，呼籲中央政府盡速取得疫苗，並應詳實公告疫苗到台數量與時程，以及明確告訴台灣 人民，疫苗施打何時能達到六成有效覆蓋率。

面對台灣PCR檢測量能不足造成塞車，國民黨立院黨團呼籲開放快篩試劑，讓更多民眾得以廣篩、甚至在家自行檢測，以縮短篩檢流程與減輕醫療院所負擔。

南投縣長林明溱昨天透露，中國大陸浙江台辦曾來電表示南投縣如果需要協助，願意提供疫苗，他說，只要中央授權可購買疫苗，就考慮動用第二預備金2000萬台幣購買30萬劑，幫全縣縣民施打疫苗第一劑，但中央始終不鬆口。

第一個喊出要自購疫苗的金門縣長楊鎮浯昨也表示，將透過合法廠商向中央流行疫情指揮中心提出進口合法疫苗申請，希望屆時中央不要再有任何理由來阻擋，這關係到金門14萬鄉親健康與安全。金門縣政府不願透露細節，強調會透過各種關係與管道爭取合法疫苗。

林明溱表示，中央若有能力採購疫苗，就快點買進來台灣，若採購不到就應開放地方政府權限自行購買，而非處在「買不到、島內疫苗短缺」狀態。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚表示，為幫助台灣盡快戰勝疫情，陸方願意迅速作出安排，讓台灣民眾盡快有大陸疫苗可用，同時也積極考慮向台灣派出疫情防控專家，提供防疫諮詢。

朱鳳蓮說，病毒無情、人間有愛。她還呼籲，民進黨當局要立即停止各種對大陸協助台灣同胞抗疫進行的汙衊抹黑，採取切實行動去除人為障礙，讓台灣同胞的生命健康、利益福祉盡早得到應有的保障。

陸委會隨後針對國台辦說法發布新聞稿指出，陸方從未藉既有管道向台灣提供陸方疫苗的資訊，卻放話批評台灣阻撓陸製疫苗輸入。

陸委會表示，陸方這種每每藉台灣疫情升溫時，明顯進行分化統戰的操作，台灣社會非常明瞭，國際社會也都清楚認知。